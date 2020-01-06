كلوب يهاجم الصحفيين بسبب لاعبيه الصغار

هاجم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الصحفيين بسبب كثرة الأسئلة عن كوريتس جونز صاحب هدف الريدز الرائع في شباك إيفرتون وتجاهل باقي الفريق الشاب الذي شارك.

وانتصر ليفربول بتشكيل أغلبه من البدلاء والشباب على جاره إيفرتون بهدف دون رد ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد أحببت هذا الهدف. لكن يجب أن أقول شيئًا واحدًا لأن الجميع يسألني عن كورتيس جونز فقط، لقد كان هناك الكثير من اللاعبين الجيدين للغاية أمام إيفرتون".

وأضاف "كان الهدف استثنائياً والفتى لاعب متميز. لكنني لا أفهم لماذا لم يسألني أحد حتى الآن عن بيدرو شيريفيلا أو نيكو ويليامز أو ياسر العروسي"، وتساءل متعجبا "هل هذه إشارة للأولاد؟ عليك أن تسجل، وإلا فإننا سوف نتجاهلك؟".

وواصل الألماني "اسمحوا لي أن أتحدث عن كورتيس، ابن مدينة ليفربول، لاعب رائع للغاية، ويتمتع بالكثير من الثقة في النفس. وانتظر مشاركته مع الفريق الأول. إنه في مستوى جيد جدًا".

وتابع "لقد عرفته منذ ثلاث سنوات ونصف، لقد خطا خطوات كبيرة، وسيكون لاعب في فريق ليفربول إذا لم يحدث شيء ما. لست مندهشًا أن يسجل مثل هذا الهدف. لكن لا يزال هناك الكثير أمامه ليطوره ويتعلمه. لكن في بعض الأحيان ننسى حتى في التدريب أنه في الـ18 من عمره".

وأكمل "في ألمانيا، وبسبب كون النظام هناك مختلف، كان سوف يكون لاعبًا في فريق الشباب بنسبة 100% وليس في أي مكان آخر. هنا، هو حول الفريق الأول. أحب أن الأولاد استخدموا كل أساليبنا للتسبب في مشاكل لإيفرتون. كانت مباراة رائعة تماما".

ويستعد ليفربول لملاقاة توتنام في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي و14 نقطة عن مانشستر سيتي، مع مباراة مؤجلة للريدز، قبل 17 جولة من نهاية الموسم.

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