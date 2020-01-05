ساسي يعود لـ القاهرة.. وينتظم في تدريبات الزمالك يوم الإثنين
الأحد، 05 يناير 2020 - 18:33
كتب : FilGoal
عاد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك إلى القاهرة اليوم الأحد.
فرجاني ساسي
النادي : الزمالك
وحصل فرجاني ساسي على إجازة لمدة يومين بإذن من الجهاز الفني وذلك بعد فوز الزمالك على أسوان.
ومن المنتظر أن ينضم ساسي إلى تدريبات الزمالك يوم الإثنين، حسبما كشف الموقع الرسمي للنادي.
وكان في استقبال ساسي، نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامه بالنادي.
ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم الجمعة في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.
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