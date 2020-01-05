استبعاد عاشور من قائمة الأهلي لمواجهة نادي مصر بسبب الشكوى من الإصابة

استبعد الجهاز الفني لـ الأهلي بقيادة ريني فايلر، حسام عاشور لاعب وسط الفريق من القائمة لمواجهة نادي مصر بسبب شكواه من الإصابة.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

واشتكى عاشور من آلام بسيطة في عضلة الحوض أثناء معسكر الفريق اليوم ليفضل الجهاز الفني استبعاده.

وكانت قائمة الأهلي تضم 22 لاعبا لمواجهة نادي مصر وتم استبعاد بجانب عاشور كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وصلاح محسن.

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة بالعلامة الكاملة من أصل 9 مباريات خاضهم.

ويواجه في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد فريق نادي مصر ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

وكان عاشور قد خاض 3 مباريات هذا الموسم في الدوري المصري كبديل بمجموع 39 دقيقة.

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