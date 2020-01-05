تشكيل ليفربول - مينامينو أساسي أمام إيفرتون.. وصلاح خارج القائمة
الأحد، 05 يناير 2020 - 17:16
كتب : FilGoal
خرج نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول من قائمة فريقه التي تخوض مباراة دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام إيفرتون يوم الأحد.
وقرر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إراحة صلاح الذي تألق الخميس الماضي أمام شيفيلد يونايتد بتسجيل هدف وصناعة مثله.
ويدفع كلوب بالياباني تاكومي مينامينو في التشكيل الأساسي بعد أيام من انضمامه للفريق قادما من سالزبورج النمساوي.
في أول ظهور لمينامينو أساسيًا مع الريدز...🔴
إليكم تشكيل مباراة #ليفربول_إيفرتون في #كأس_الاتحاد_الإنجليزي pic.twitter.com/BTR9EG4Ntf— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 5, 2020
وتظهر الكثير من الوجوه الشابة في تشكيل ليفربول بجانب أصحاب الخبرة جيمس ميلنر وآدم لالانا وديفوك أوريجي.
ويجلس ساديو ماني على مقاعد البدلاء، بينما ينال روبرتو فيرمينو قسطا من الراحة مثل صلاح.
وتنطلق المباراة في السادسة بتوقيت القاهرة.
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