تشكيل ليفربول - مينامينو أساسي أمام إيفرتون.. وصلاح خارج القائمة

الأحد، 05 يناير 2020 - 17:16

كتب : FilGoal

صلاح - ليفربول - إيفرتون

خرج نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول من قائمة فريقه التي تخوض مباراة دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام إيفرتون يوم الأحد.

وقرر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إراحة صلاح الذي تألق الخميس الماضي أمام شيفيلد يونايتد بتسجيل هدف وصناعة مثله.

ويدفع كلوب بالياباني تاكومي مينامينو في التشكيل الأساسي بعد أيام من انضمامه للفريق قادما من سالزبورج النمساوي.

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وتظهر الكثير من الوجوه الشابة في تشكيل ليفربول بجانب أصحاب الخبرة جيمس ميلنر وآدم لالانا وديفوك أوريجي.

ويجلس ساديو ماني على مقاعد البدلاء، بينما ينال روبرتو فيرمينو قسطا من الراحة مثل صلاح.

وتنطلق المباراة في السادسة بتوقيت القاهرة.

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