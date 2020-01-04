جناح الإسماعيلي: بيراميدز سيكون بدايتنا لتصحيح المسار في الدوري

السبت، 04 يناير 2020 - 21:21

كتب : ياسر الشريف

محمد صادق - الإسماعيلي

تحدث محمد صادق جناح الإسماعيلي عن مواجهة فريقه أمام بيراميدز، مشيرا إلى "نصب أعيننا على الثلاث نقاط".

وقال محمد صادق: "بيراميدز يضم لاعبين على أعلى مستوى".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "هدفنا هو حصد الثلاث نقاط والعودة من جديد لطريق الانتصارات في الدوري".

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وتابع "لقاء بيراميدز سيكون بدايتنا لتصحيح المسار في الدوري".

ويرى جناج الإسماعيلي "تعرضنا لظلم شديد أمام إنبي. كنا نستحق الانتصار لولا أخطاء التحكيم".

وأتم "سنقاتل من أجل جماهير الإسماعيلي. أعلم جيدا مدى حزنهم بسبب النتائج الأخيرة ولكننا سنقاتل لإسعادهم".

الإسماعيلي يستعد لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

بينما بيراميدز في المركز السادس برصيد 16 نقطة من 11 مباراة.

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في الدوري الإسماعيلي بيراميدز محمد صادق

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