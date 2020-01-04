في الجول يكشف – إيهاب جلال وقائد المصري يصوتان لـ طارق حامد كأفضل لاعب داخل إفريقيا

حصل طارق حامد نجم نادي الزمالك على صوتين من النادي المصري في سباق أفضل لاعب داخل المسابقات القارية الإفريقية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، وعمرو موسى قائد الفريق صوتا لطارق حامد في استفتاء الأفضل.

طارق حامد ينافس يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة، وأنيس البدري لاعب الترجي على جائزة أفضل لاعب داخل المسابقات القارية في إفريقيا.

ويقام حفل إعلان الأفضل يوم 7 يناير الجاري في مدينة الغردقة المصرية.

طارق حامد توج مع الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.

صاحب الـ31 عاما شارك هذا الموسم مع الزمالك في 12 مباراة بين الدوري وكأس مصر، ودوري أبطال إفريقيا.

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