بهاء مجدي لـ في الجول: شٌفيت من الإصابة وأصبحت جاهزا للقاء الإنتاج

كشف بهاء مجدي ظهير أيسر النادي المصري عن شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وقال بهاء مجدي في تصريحات لـFilGoal.com: "أصبحت جاهزا للمشاركة في المباريات".

وأضاف "شاركت في التدريبات الجماعية، وخضعت لاختبار طبي قبل المشاركة".

ظهير أيسر المصري أتم "قرار المشاركة أمام الإنتاج الحربي يرجع للجهاز الفني، وأتمنى مواصلة الفوز لتحسين وضع الفريق بجدول الترتيب".

المصري يحتل حاليا المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.

ويستعد المصري لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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