وكيله لـ في الجول: طنطا في انتظار البطاقة المؤقتة لـ مهاجم كينيا.. وموقفه أمام الزمالك

السبت، 04 يناير 2020 - 19:58

كتب : أحمد شاكر

جون أفيري مهاجم طنطا

كشف علي طعيمة وكيل اللاعب جون أفيري مهاجم طنطا انتظار الأخير لوصول البطاقة الدولية المؤقتة للاعب من أجل مشاركته في الدوري المصري.

المهاجم الكيني أفيري فسخ تعاقده مع نادي سوفاباكا الكيني الذي كان يلعب له بعد كأس الأمم الإفريقية لأنه لم يحصل على راتبه لمدة 3 أشهر، حسبما كشف وكيل اللاعب في وقت سابق.

ورفض الاتحاد الكيني في وقت سابق إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب لـ طنطا بعد تعاقد الأخير معه.

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وقال وكيل أفيري: "الاتحاد المصري طلب من الاتحاد الكيني إرسال البطاقة الدولية للاعب".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "اتحاد الكرة خاطب الاتحاد الدولي والآن في انتظار وصول البطاقة المؤقتة لـ أفيري من أجل قيده في قائمة طنطا".

وتابع "من الصعب مشاركة اللاعب أمام الزمالك".

وأتم "أفيري سيصبح متاحا للمشاركة مع طنطا بمجرد وصول البطاقة المؤقتة للاعب".

ويستعد طنطا لمواجهة الزمالك يوم الأحد في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

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