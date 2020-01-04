وكيله لـ في الجول: طنطا في انتظار البطاقة المؤقتة لـ مهاجم كينيا.. وموقفه أمام الزمالك

كشف علي طعيمة وكيل اللاعب جون أفيري مهاجم طنطا انتظار الأخير لوصول البطاقة الدولية المؤقتة للاعب من أجل مشاركته في الدوري المصري.

المهاجم الكيني أفيري فسخ تعاقده مع نادي سوفاباكا الكيني الذي كان يلعب له بعد كأس الأمم الإفريقية لأنه لم يحصل على راتبه لمدة 3 أشهر، حسبما كشف وكيل اللاعب في وقت سابق.

ورفض الاتحاد الكيني في وقت سابق إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب لـ طنطا بعد تعاقد الأخير معه.

وقال وكيل أفيري: "الاتحاد المصري طلب من الاتحاد الكيني إرسال البطاقة الدولية للاعب".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "اتحاد الكرة خاطب الاتحاد الدولي والآن في انتظار وصول البطاقة المؤقتة لـ أفيري من أجل قيده في قائمة طنطا".

وتابع "من الصعب مشاركة اللاعب أمام الزمالك".

وأتم "أفيري سيصبح متاحا للمشاركة مع طنطا بمجرد وصول البطاقة المؤقتة للاعب".

ويستعد طنطا لمواجهة الزمالك يوم الأحد في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن وصول بطاقة كهربا الدولية

قائمة الأهلي - كهربا يظهر لأول مرة لمواجهة نادي مصر

قائمة الزمالك - كارتيرون يريح 5 أساسيين

أحمد علي يعلن لـ في الجول انتقاله إلى إنبي

قبل مواجهة الأهلي.. بلاتينوم يستغني 6 لاعبين