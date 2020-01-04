إنبي لـ في الجول: سنضم 3 صفقات جديدة.. ولم نطلب عنتر ولا نحتاج لحارس

السبت، 04 يناير 2020 - 19:09

كتب : أحمد شاكر

محمد عنتر مع الزمالك أمام أهلي بنغازي

كشف زكريا السيد رئيس نادي إنبي أن فريقه سيعقد المزيد من الصفقات بعد التعاقد مع أحمد علي من نادي بيراميدز ليدعم صفوفه بشكل جيد في انتقالات يناير.

محمد عنتر

النادي : الزمالك

إنبـي

واقترب إنبي من إتمام التعاقد مع أحمد علي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من بيراميدز، ورتوش أخيرة فقط تفصل النادي البترولي عن إتمام الصفقة والإعلان عنها.

وقال زكريا السيد لـFilGoal.com: "نحتاج إلى التعاقد مع لاعبان أو ثلاثة".

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وأضاف "الفريق يحتاج مهاجم آخر وأيضا لاعب في مركز الجناح".

وأوضح "بالفعل نراقب 4 لاعبين أجانب منهم من انضم للتدريبات معنا للاختبار وسوف نختار منهم".

وأكمل "الأيام القليلة المقبلة قد تشهد حسم صفقتين بشكل رسمي".

وبشان رغبة إنبي في ضم محمد عنتر من الزمالك قال زكريا السيد: "لا لم نتطرق لهذا الحديث، بالتأكيد هو لاعب جيد وإذا طلب حلمي طولان التعاقد معه سوف ندخل في مفاوضات مع الزمالك".

وشدد "لن نضم في فترة الانتقالات حارس مرمى".

وأتم تصريحاته "حلمي طولان مدرب الفريق معجب بالثلاثي الذي يجري اختبارات في الوقت الحالي وسوف نضم من يختاره".

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