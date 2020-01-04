برأس فاران وقفاز كورتوا.. ريال مدريد يحسم الدربي بثلاثية في خيتافي

السبت، 04 يناير 2020 - 19:03

كتب : FilGoal

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف فاران في خيتافي

برأسيتان من رافائيل فاران وبفضل تصديات تيبو كورتوا. ريال مدريد يحسم دربي مدريد المصغر بثلاثية في خيتافي.

فاز ريال مدريد على خيتافي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

سجل رافائيل فاران هدفا ريال مدريد برأسيتين من كرتين ثابتتين، ثم أضاف لوكا مودريتش الهدف الثالث.

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التشكيل

بدأ زين الدين زيدان اللقاء بهوم يقوده كريم بنزيمة، ومن خلفه جاريث بيل، وفرانشيسكو إيسكو.

وصف اللقاء

تيبو كورتوا بامتياز

شوط المباراة الأول كان شوط تيبو كورتوا بامتياز. خيتافي هدد مرمى ريال مدريد في الدقيقة الـ24 بعد تصويبة رائعة من ماورو أرامباري، ويتألق كورتوا في التصدي لها ببراعة.

أما رد ريال مدريد فكان إيجابيا وبهدف أول في الدقيقة الـ35. كرة ثابتة نفذت قصيرى إلى فيرلاند ميندي الذي أرسل عرضية، وقابلها رافائيل فاران برأسية بد التحام مع الحارس، لتسكن الشباك.

كورتوا تألق مجددا في الدقيقة الـ43. تصويبة من فيصل فجر يحولها الحارس البلجيكي إلى ركنية ببراعة.

ولم يكتف كورتوا بذلك، فظهر مجددا في الوقت المحتسب بدل من ضائع بعد مخالفة قابلها لياناردو كابيرا برأسية، تألق كورتوا في إبعادها.

الشوط الثاني

ريال مدريد حسم اللقاء بهدف ثان سريعا في الدقيقة الـ51. مخالفة جديدة من كروس، وقابلها فاران برأسية رائعة هذه المرة سكنت الشباك مسجلا هدفا ثانيا.

خيتافي أجرى أولى تبديلاته في الدقيقة الـ60 للعودة في اللقاء. خورخي مولينا شارك بدلا من فيصل فجر.

ورد زيدان بأولى التبديلات في الدقيقة الـ70 بدخول فريدريكو فالفيردي بدلا من توني كروس.

والتبديل الثان في الدقيقة التالية بدخول فينيسيوس جونيور بدلا من إيسكو.

وكاد ريال مدريد يضيف الثالث في الدقيقة الـ73 بعد تصويبة من داني كاربخال، لكن أبعدها الحارس ديفيد سوريا إلى ركنية.

ثم أجرى خيتافي تبديلان في الدقيقة الـ80 بدخول فرانشيسكو بورتيو وأماث نديدي بدلا من خايمي ماتا وألان نيوم.

ورد زيدان بدخول لوكا يوفيتش بدلا من كريم بنزيمة في الدقيقة الـ81.

وكاد فينيسيوس جونيور يضيف الثالث في الدقيقة الـ88. البرازيلي انفرد بالمرمى من الجهة اليسرى، لكنه سدد في الشباك الجانبية.

جاريث بيل أيضا انفرد في الدقيقة الـ91 تماما بالمرمى، لكنه سدد في جسد الحارس وارتدت الكرة له ليراوغ الدفاع ويسدد عرضية لكن تضيع.

ولم يكتف ريال مدريد بالهدفين، فأضاف الفريق هدفا ثالثا في الدقيقة الـ94 بعد انطلاقة رائعة من فيدي فالفيردي، وتمريرة إلى لوكا مودرتيش الذي أودعها المرمى الخالي، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

فوز ريال مدريد رفع رصيده للنقطة الـ40 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا لحين لعب برشلونة لمباراته مساء مع إسبانيول، فيما تجمد رصيد خيتافي عند النقطة الـ30 في المركز السابع.

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