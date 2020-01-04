في الدرجة الثانية – سيراميكا بطلا للشتاء.. والنجوم ينتصر في مباراة عيد عبد الملك الأولى

أنهى فريق سيراميكا كليوباترا الدور الأول من دوري الدرجة الثانية المصري، متصدرا لجدول الترتيب.

وفاز نادي سيراميكا على جمهورية شبين بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ11.

سجل أحمد غنيم، هدف سيراميكا الوحيد من ركلة جزاء، ولتكون هي الهزيمة الأولى لجمهورية شبين على أرضه هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد سيراميكا للنقطة الـ27 في صدارة الترتيب، وبفارق 8 نقاط عن الداخلية صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد جمهورية شبين عند النقطة الـ14 في المركز الثامن.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقنال بدوري الدرجة الثانية المصري من هنا.

من جهة أخرى، فاز نادي النجوم على الزرقا بهدفين مقابل هدف، في حضور أحمد عيد عبد الملك المدرب المؤقت للفريق.

وسجل إسلام هشام ومصطفى السيد هدفا النجوم، ليرفع الفريق رصيده للنقطة الـ14، فيما تجمد رصيد الزرقا عند أربع نقاط.

المباراة شهدت حضور أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق في المدرجات.

وفاز كوكاكولا على الترسانة بهدف دون رد، سجله أكرم عبد ربع من ركلة جزاء في الشوط الأول.

الفوز رفع رصيد كوكاكولا للنقطة الـ16، فيما توقف رصيد الترسانة عند 9 نقاط.

وفاز بتروجت على المريخ البورسعيدي بثلاثية. تقدم بتروجت في الشوط الأول من ركلة جزاء سجلها خالد عبد الرازق، ثم إسلام كانو وإيزيكال. الفوز رفع رصيد بتروجت إلي 15 نقطة، فيما توقف رصيد المريخ عند 6 نقاط.

وفي السويس، تعادل منتخب السويس مع القناة سلبيا على استاد السويس الجديد. تعادل رفع رصيد منتخب السويس للنقطة الـ17، فيما ارتفع رصيد القناة للنقطة الـ19.

وأخيرا، فاز الداخلية على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل عبد العزيز السيد من ركلة جزاء للداخلية، وأضاف محمد طلعت وأحمد تمساح هدفان للفريق العسكري، فيما سجل محمود السيد هدف النصر الوحيد.

الفوز رفع رصيد الداخلية للنقطة الـ19، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة الـ14.

طالع أيضا

مفاجآت في قائمة الزمالك لمباراة طنطا

أخطر دوري في العالم - لماذا ديانج وإيهاب جلال الأفضل في الجولة 11

منافس الأهلي يستغني عن 6 لاعبين

سولشاير يعلق على انتقاد رايولا ليونايتد

أنشيلوتي يحذر من صلاح وماني

دجلة يتجه لإقالة مدربه