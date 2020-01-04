خبر في الجول - الإسماعيلي يرغب فى تجديد تعاقد الشامي

السبت، 04 يناير 2020 - 16:28

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي يحتفل بهدف الإسماعيلي في الاتحاد السكندري

أبدت إدارة النادي الإسماعيلي رغبتها في تجديد تعاقد مهاجم الفريق محمد الشامي.

محمد الشامي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ووفقا لما علمه FilGoal.com يأتي ذلك بعد أن أصبح اللاعب أحد الأعمدة الأساسية للفريق بالإضافة إلى أن تعاقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

ومن المنتظر أن تتعرف إدارة النادي على مطالب اللاعب لتجديد تعاقده في الفترة المقبلة.

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اللاعب البالغ 24 عاما شارك الموسم الحالي في الدوري في 10 مباريات سجل هدفين وصنع هدفا في الدوري المصري.

وسجل الشامي هدف الفوز للدراويش على الاتحاد السكندري في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

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