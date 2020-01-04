رسميا - كامورانيزي يخوض تجربته الفنية الأولى في أوروبا

السبت، 04 يناير 2020 - 14:25

كتب : FilGoal

ماورو كامورانيزي

أعلن نادي تابور سيزانا السلوفيني تعيين الإيطالي ماورو كامورانيزي مديرا فنيا للفريق حتى صيف 2021.

النادي يحتل المركز الثامن من أصل 10 فرق في البطولة المحلية وأصبح ألمير سيلميانوفيتش المدير الفني السابق مساعدا له.

وجمّع الفريق 19 نقطة من 20 مباراة ويفصله نقطتين فقط عن مراكز الهبوط، إذ يخوض صاحب المركز التاسع مباراة الملحق ويهبط الأخير مباشرة.

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ويخوض النادي ثاني موسم له في الدوري السلوفيتي بعدما تأهل للمرة الثانية في تاريخه عقب غياب دام منذ موسم 2000-2001.

الأرجنتيني كامورانيزي الذي فاز بكأس العالم 2006 مع إيطاليا يخوض تجربته الفنية الرابعة والأولى في أوروبا.

لاعب وسط يوفنتوس السابق درّب في الدوريات الدرجة الثانية والثالثة بالمكسيك، وقاد فريق تيجري الأرجنتيني في الفترة بين 2015 و2017.

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