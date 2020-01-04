رسميا - كامورانيزي يخوض تجربته الفنية الأولى في أوروبا

أعلن نادي تابور سيزانا السلوفيني تعيين الإيطالي ماورو كامورانيزي مديرا فنيا للفريق حتى صيف 2021.

النادي يحتل المركز الثامن من أصل 10 فرق في البطولة المحلية وأصبح ألمير سيلميانوفيتش المدير الفني السابق مساعدا له.

وجمّع الفريق 19 نقطة من 20 مباراة ويفصله نقطتين فقط عن مراكز الهبوط، إذ يخوض صاحب المركز التاسع مباراة الملحق ويهبط الأخير مباشرة.

✍️ | Mauro German Camoranesi je novi trener članske ekipe. 43-letni, v Argentini rojeni Italijan, je podpisal pogodbo do junija 2021. Dosedanji trener Almir Sulejmanović pa bo prevzel vlogo prvega pomočnika. Dobrodošel Mauro!#welcomeMAURO#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫️🍒 pic.twitter.com/w8Dvco50Lk — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) January 3, 2020

ويخوض النادي ثاني موسم له في الدوري السلوفيتي بعدما تأهل للمرة الثانية في تاريخه عقب غياب دام منذ موسم 2000-2001.

الأرجنتيني كامورانيزي الذي فاز بكأس العالم 2006 مع إيطاليا يخوض تجربته الفنية الرابعة والأولى في أوروبا.

لاعب وسط يوفنتوس السابق درّب في الدوريات الدرجة الثانية والثالثة بالمكسيك، وقاد فريق تيجري الأرجنتيني في الفترة بين 2015 و2017.

طالع أيضا

فالفيردي يكشف موقف تير شتيجن من السوبر الإسباني

سولشاير يعلق على انتقاد رايولا ليونايتد

أنشيلوتي يحذر من صلاح وماني

دجلة يتجه لإقالة مدربه

طالع مواعيد مباريات السبت الكروي