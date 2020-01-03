توتنام يعلن إصابة هاري كين.. قد يغيب عن مباريات الأبطال

الجمعة، 03 يناير 2020 - 18:49

كتب : FilGoal

توتنام يعلن إصابة هاري كين.. قد يغيب عن مباريات الأبطال

كشف نادي توتنام عن تشخيص إصابة هاري كين نجم هجوم الفريق.

وأعلن توتنام، إصابة هاري كين بتمزق في العضلة الخلفية للقدم اليسرى.

هاري كين خرج مصابا خلال لقاء توتنام وساوثابمتون، ولم يستطع إكمال اللقاء، قبل أن يخسر السبيرز بهدف.

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وحسب التقارير الإعلامية الإنجليزية، فإن هاري كين سيغيب لمدة من أربعة إلى ستة أسابيع.

وإن صحت التقارير الإعلامية، فإن هاري كين سيغيب بشكل مبدئي عن مباريات ميدلسبره في الكأس، ثم ليفربول وواتفورد، ونوريتش سيتي، ومانشستر سيتي في الدوري.

وقد يمتعد غياب هاري كين إلى الغياب عن لقاء أستون فيلا في الدوري يوم 8 فبراير، ثم لقاء ريد بول لايبزيج في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

هاري كين شارك في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم. سجل فيهم 11 هدفا.

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