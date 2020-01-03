رسميا – عودة بعد 3 سنوات من الاعتزال.. أوزفالدو يوقع لـ بانفيلد الأرجنتيني

الجمعة، 03 يناير 2020 - 10:56

كتب : FilGoal

دانييل أوزفالدو بقميص روما الإيطالي

قرر نادي بانفيلد الخروج عن المألوف وتعاقد مع دانييل أوزفالدو مهاجم يوفنتوس وبوكا جونيورز المُعتزل منذ 3 سنوات.

بابلو أوزفالدو

النادي : إيطاليا

داني اعتزل منذ 3 مواسم واتجه للموسيقى وهو بعمر الـ 30، والآن الفرصة سنحت له لترك المسارح والركض على العشب الأخضر من جديد.

المهاجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما وُقّع مع النادي الأرجنتيني بشكل رسمي على عقد يمتد لنهاية الموسم الجاري.

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يحتل الأخضر والأبيض المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني ويبتعد عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

ولا يشارك الفريق في أي بطولة قارية لعام 2020 بعدما فشل في احتلال المراكز الـ 11 الأولى الموسم الماضي.

داني أوزفالدو لعب لأندية أتالانتا وليتشي وفيورنتينا وإسبانيول وسامبدوريا وروما وساوثامبتون ويوفنتوس وإنتر وبورتو، وأنهى مسيرته في بوكا جونيورز.

مع الأزرق والذهبي سجل 6 أهداف في 19 مباراة لكنه قرر الاعتزال بعد إقصاء فريقه أمام ريفر بليت في كوبا ليبرتادوريس 2015.

ومثّل داني منتخب إيطاليا في 14 مباراة بين 2011 و2014 سجل خلالها 4 أهداف جاءت في تصفيات كأس العالم 2014 في شباك بلغاريا وأرمينيا والدنمارك.

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