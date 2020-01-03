تأثير القائد.. روني يصنع هدفا ويقود ديربي كاونتي لتحقيق ما يحدث أول مرة

الجمعة، 03 يناير 2020 - 00:29

كتب : FilGoal

واين روني - ديربي كاونتي

احتاج ديربي كاونتي لتأثير قائده الجديد واين روني والإنجليزي أحدّث الفارق سريعا أمام بارنسلي في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

واين روني

النادي : ديربي كاونتي

ديربي كاونتي

7 مباريات فشلت فيها كتيبة فيليب كوكو المدير الفني الهولندي في تحقيق الفوز بها في الدوري انتهت بالفوز على تشارلتون في الجولة الماضية واليوم يحقق الفريق الفوز الثاني على التوالي والذي يحدث لأول مرة هذا الموسم.

على ملعب باريد بارك صنع روني قائد ديربي كاونتي أول أهدافه مع الفريق والذي سجله جاك ماريوت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

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الضيوف عدّلوا النتيجة في الدقيقة 50، وبعدها بـ 7 دقائق سجل مارتن واهورن هدف الفوز لصالح أصحاب الأرض.

فوز ظل به ديربي في المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة من 26 مباراة، بينما توقف رصيد بارنسلي عند 21 نقطة في المركز الـ 21.

ويلتقي ديربي في الجولة المقبلة مع ميدلسبروه في مباراة بـ 6 نقاط إذ يتساوى كلا الفريقين في الترتيب بنفس رصيد النقاط.

روني انضم مباشرة لـ ديربي كاونتي عقب نهاية مشواره مع دي سي يونايتد الأمريكي ضمن الطاقم الفني في نوفمبر الماضي أمام كوينز بارك رينجرز.

الإنجليزي وقع على عقد لمدة 18 شهرا كلاعب ومدرب مع الفريق، وبدأ مهمته التدريبية حتى يناير، وعقب فتح باب القيد في إنجلترا أصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق.

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