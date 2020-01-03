أحمد عيد: الزمالك أفضل فريق في إفريقيا.. وتلك نصائح زملائي

تحدث الناشئ أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك عقب ظهوره الأول مع الفريق، مشيرا إلى "الزمالك أفضل فريق في إفريقيا".

الزمالك انتصر على أسوان بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 11 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" سجلا لـ الزمالك في لقاء شهد مشاركة أحمد عيد بشكل أساسي.

وقال أحمد عيد: "الزمالك أفضل فريق في إفريقيا، وقميصه كبير للغاية".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "منذ دخولي لغرف خلع الملابس، والكل وقف بجانبي ودعمني وساندني".

وواصل "زملائي أخبروني بضرورة "لعب السهل" في البداية. الكل نصحني وساعدني وكارتيرون تحدث معي بشكل فردي".

وأوضح "كارتيرون أخبرني بضرورة عدم التقدم في حالة تقدم الظهير الآخر، والتغطية كقلب دفاع وقتها".

وأكمل حديثه قائلا: "الكل يدعمني وأتمنى أن أكون عند حسن الظن والقادم أفضل".













































































































































مصطفى محمد افتتح أهداف الزمالك في الدقيقة 42 ليكسر صمود أسوان ويحتفل بطريقة السهم.

قبل أن يُنهي أحمد سيد "زيزو" آمال أسوان في الدقيقة 62 بهدف رائع ويحتفل برقصة المقاتل الإيرلندي كونور ماكجريجور.

ولعب الزمالك بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 52 بعد طرد طارق حامد.

انتصار الزمالك كسر سلسلة النتائج السلبية للفريق في الدوري، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش ثم التعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي على التوالي.

وحقق الفرنسي باتريس كارتيرون انتصاره الثاني في الدوري مع الزمالك بعد الفوز على بيراميدز.

ووصل الزمالك للنقطة 18 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 7 في المركز الـ 17.

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