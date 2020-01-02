أمير مرتضى: قادرون على العودة لمكاننا الطبيعي.. أتمنى من لجنة الحكام أن تفعل ما عليها

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أن لاعبي الفريق قادرون على العودة لمكانهم الطبيعي، والفوز على أسوان أنهى سوء التوفيق في الفترة الأخيرة.

وتغلب الزمالك على أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة أون سبورت: "الحمد لله على الـ 3 نقاط وحظ أوفر لفريق أسوان، أنهينا فترة سوء التوفيق الأخيرة".

وتابع "لعبنا بشكل جيد الفترة الأخيرة ولكن لازمنا سوء حظ في بطولة الدوري لكن لعبنا بشكل جيد في إفريقيا".

وأوضح "الدوري مازال طويلا، لاعبونا قادرون على العودة لمكانهم الطبيعي".

واتجه أمير للحديث عن التحكيم وقال: "نفعل ما علينا هذه الفترة، وفي الوقت نفسه نتمنى أن تفعل لجنة الحكام ما عليها".

وتابع "حكم اللقاء طرد طارق حامد ولا نعلم السبب حتى الآن، كنا أكثر من ساند التحكيم الموسم الماضي لكن الأمر زاد عن حده".

وشدد المشرف العام على فريق الزمالك "خسرنا الدوري الموسم الماضي بسبب جزء فني وآخر بسبب التحكيم".

وأوضح "مجلس الإدارة قرر استقدام حكام أجانب للمباريات المقبلة للفريق".

وواصل أمير انتقاداته قائلا: "الآن نواجه طنطا يوم الأحد بعد فترة راحة يومين فقط عكسهم فآخر مباراة لهم كانت من أسبوع إذا أين العدل؟".

وأتم أمير تصريحاته "قالوا في بداية الموسم أن الجدول الجديد سيراعي تكافؤ الفرص فأين ذلك؟".

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