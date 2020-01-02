أمير مرتضى: قادرون على العودة لمكاننا الطبيعي.. أتمنى من لجنة الحكام أن تفعل ما عليها

الخميس، 02 يناير 2020 - 23:38

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور - الزمالك

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أن لاعبي الفريق قادرون على العودة لمكانهم الطبيعي، والفوز على أسوان أنهى سوء التوفيق في الفترة الأخيرة.

وتغلب الزمالك على أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة أون سبورت: "الحمد لله على الـ 3 نقاط وحظ أوفر لفريق أسوان، أنهينا فترة سوء التوفيق الأخيرة".

أخبار متعلقة

أبو جبل: الفوز على أسوان دافع قوي للقادم.. التنافس بين حراس المرمى لمصلحة الزمالك الزمالك يطالب بحكام أجانب لمبارياته المقبلة بسبب "العداء ومجاملة المنافس" الزمالك يعلن غياب ثنائي الوسط أمام طنطا للإيقاف سهم و"رقصة" يكسران صمود أسوان.. الزمالك يقطف زهرة الجنوب ويعود للانتصارات

وتابع "لعبنا بشكل جيد الفترة الأخيرة ولكن لازمنا سوء حظ في بطولة الدوري لكن لعبنا بشكل جيد في إفريقيا".

وأوضح "الدوري مازال طويلا، لاعبونا قادرون على العودة لمكانهم الطبيعي".

واتجه أمير للحديث عن التحكيم وقال: "نفعل ما علينا هذه الفترة، وفي الوقت نفسه نتمنى أن تفعل لجنة الحكام ما عليها".

وتابع "حكم اللقاء طرد طارق حامد ولا نعلم السبب حتى الآن، كنا أكثر من ساند التحكيم الموسم الماضي لكن الأمر زاد عن حده".

وشدد المشرف العام على فريق الزمالك "خسرنا الدوري الموسم الماضي بسبب جزء فني وآخر بسبب التحكيم".

وأوضح "مجلس الإدارة قرر استقدام حكام أجانب للمباريات المقبلة للفريق".

وواصل أمير انتقاداته قائلا: "الآن نواجه طنطا يوم الأحد بعد فترة راحة يومين فقط عكسهم فآخر مباراة لهم كانت من أسبوع إذا أين العدل؟".

وأتم أمير تصريحاته "قالوا في بداية الموسم أن الجدول الجديد سيراعي تكافؤ الفرص فأين ذلك؟".

طالع أيضا

سهم ورقصة يكسران صمود أسوان لـ الزمالك

طرد طارق حامد

جديد موقف كهربا والأهلي

لماذا بكى محمود وادي بعد الفوز على سموحة

تعرف على أبرز الحاضرين لحفل الأفضل في إفريقيا

الزمالك أسوان الدوري المصري طنطا أمير مرتضى

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول 10 ساعة | المحترفون
تأثير القائد.. روني يصنع هدفا ويقود ديربي كاونتي لتحقيق ما يحدث أول مرة 10 ساعة | أوروبا
الاتحاد الغاني يُقيل جميع مدربي الفئات الوطنية رجال وسيدات 10 ساعة | إفريقيا
أحمد عيد: الزمالك أفضل فريق في إفريقيا.. وتلك نصائح زملائي 10 ساعة | الدوري المصري
هدف وصناعة.. و3 فرص محققة ضائعة في ملخص لمسات صلاح ضد شيفيلد 10 ساعة | أوروبا
سلة - الاتحاد يواصل انتصاراته بتخطي الزمالك في 3 أشواط إضافية.. وانتصار الأهلي والجزيرة 10 ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 في الجول يكشف – الأهلي قد يلغي فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" لضمان بقاء فايلر

قد ينال إعجابك