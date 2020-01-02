الأهلي يعلن موعد انتظام نيدفيد في التدريبات

الخميس، 02 يناير 2020 - 23:18

كتب : FilGoal

كريم وليد نيدفيد - الأهلي - الساورة

حدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي موعد انتظام كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق في التدريبات.

كريم نيدفيد

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "نيدفيد حظه سيئ آخر كلام سينتظم في التدريبات مع نهاية الأسبوع المقبل".

وأضاف "لا يهم فترة الغياب عن الملاعب بل يتعافى اللاعب بشكل تام من الإصابة، ليكون جاهزا للعودة بكل قوة لمنافسة زملائه".

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ولفت "إصابات لاعبي الأهلي قدرية وليست عضلية ولا دخل للجهاز الفني بها ، محمد محمود يعاني من قطع في الرباط الصليبي، وحمدي فتحي قطع في غضروف الركبة، وسعد سمير وتر أكيليس".

ويتعافى كريم نيدفيد من إصابة في غضروف الركبة، استلزمت إجراء أكثر من عملية جراحية في ألمانيا، وابتعد بسببها ما يزيد عن سبعة أشهر.

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