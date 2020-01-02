عبد الحفيظ: تطبيق تقنية الفيديو لا يعني التشكيك في نزاهة التحكيم

جدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي دعواه بضرورة الاستعانة بتقنية الفيديو في مباريات الدوري المصري.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "الفيديو ضروري جدا، لا أرى متعة في أخطاء التحكيم مثلما يقال"

وأضاف "الدول المتقدمة تطبق تقنية الفيديو رغم أن هامش الأخطاء التحكيمية يكون أقل كثيرا".

وأكمل مدير الكرة بالأهلي "لذا تطبيق تقنية الفيديو لا يعيبنا، أو يعني التشكيك في نزاهة التحكيم المصري".

وأتم سيد عبد الحفيظ "كرة القدم أصبحت صناعة واستثمار وتجاوزت حاجز الهواية، لذا يجب أن يحصل كل فريق على حقه قدر الإمكان".

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