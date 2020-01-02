مؤتمر كارتيرون: جاهزون لتعويض غياب طارق حامد وساسي.. وعليكم شُكر قطاع الناشئين

يرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك بأن فريقه "بالكامل" جاهز لتعويض غياب طارق حامد وفرجاني ساسي أمام طنطا في المباراة المقبلة.

الزمالك انتصر على أسوان بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 11 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" سجلا لـ الزمالك في لقاء شهد طرد طارق حامد وحصول فرجاني ساسي على بطاقة صفراء.

وقال كارتيرون: "في البداية أتمنى عاما سعيدا لـ جماهير الزمالك".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "حققنا ثلاث نقاط مهمين للغاية. انتصار مهم بعد سلسلة التعثرات الأخيرة".

وواصل "كانت هناك حالة من الإحباط بعد التعثر أمام سموحة والإنتاج ولكننا لعبنا بروح عالية للغاية رغم النقص العددي".

وعن كيفية تعويض طارق حامد أمام طنطا، قال كارتيرون: "سنفتقد ساسي أيضا للإيقاف وليس طارق حامد فقط، ولكننا سنعوض ذلك".

وأشار "الفريق بالكامل جاهز لتعويض غياب ساسي وطارق حامد".

ويرى كارتيرون: "ظهرنا اليوم بشكل أفضل من مواجهتي الإنتاج وسموحة. ظهرنا بشكل إيجابي أكبر على المرمى".

وعن أداء أحمد عيد ناشئ الزمالك، تحدث كارتيرون قائلا: "أحرص دائما على مشاهدة مباريات قطاع الناشئين لـ النادي".

وأردف "لا أشعر بأي خوف من إشراك أي ناشئ، ولكن الأهم هو توقيت إشراك اللاعب".

واستكمل "أمام أسوان، كانت الفرصة جيدة جدا لظهوره وعليكم شكر قطاع الناشئين لـ الزمالك على أداء اللاعب ولا تشكروني أنا".

















































































































































مصطفى محمد افتتح أهداف الزمالك في الدقيقة 42 ليكسر صمود أسوان ويحتفل بطريقة السهم.

قبل أن يُنهي أحمد سيد "زيزو" آمال أسوان في الدقيقة 62 بهدف رائع ويحتفل برقصة المقاتل الإيرلندي كونور ماكجريجور.

ولعب الزمالك بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 52 بعد طرد طارق حامد.

انتصار الزمالك كسر سلسلة النتائج السلبية للفريق في الدوري، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش ثم التعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي على التوالي.

وحقق الفرنسي باتريس كارتيرون انتصاره الثاني في الدوري مع الزمالك بعد الفوز على بيراميدز.

ووصل الزمالك للنقطة 18 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 7 في المركز الـ 17.

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