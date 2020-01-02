الزمالك يعلن غياب ثنائي الوسط أمام طنطا للإيقاف

الخميس، 02 يناير 2020 - 22:14

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - طارق حامد - الزمالك - المقاولون العرب

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك عن غياب الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي أمام طنطا بسبب الإيقاف.

وكان طارق حامد قد تعرض للطرد بعد الحصول على بطاقتين صفراوتين بينما تحصل فرجاني ساسي على بطاقة صفراء أمام أسوان.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي: "سنعاني المباراة المقبلة من غياب الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي بسبب الإيقاف".

أخبار متعلقة

سهم و"رقصة" يكسران صمود أسوان.. الزمالك يقطف زهرة الجنوب ويعود للانتصارات محمود علاء يهدر ركلة جزاء.. وزيزو يسجل هدفا ثانيا لـ الزمالك في أسوان تشكيل الزمالك – أحمد عيد يقود الجبهة اليمنى أمام أسوان التشكيل – أسوان يهاجم الزمالك بـ سيلا والصباحي

وتابع "لكن بالتأكيد سيكون لدينا بدلاء لهما خلال المباراة المقبلة ولا توجد أسماء معينة في تفكيري حاليا".

وتغلب الزمالك على أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.

وكان طارق حامد قد غاب عن مواجهة نادي مصر بسبب التعرض للطرد في مباراة مصر المقاصة.

أما فرجاني فغاب عن مواجهة إنبي بسبب التعرض للطرد في مواجهة المقاولون العرب.

وغاب الثنائي معا عن مواجهتي مصر وإنبي في الجولتين الثالثة والسادسة من الدوري المصري.

في رأيك ما التشكيل الأمثل لتعويض غياب ثنائي الوسط أمام طنطا؟

طالع أيضا

سهم و"رقصة" يكسران صمود أسوان.. الزمالك يقطف زهرة الجنوب ويعود للانتصارات

طرد طارق حامد

عبد الحفيظ لـ في الجول: تواصلنا مع إدارة أفيش بشأن بطاقة كهربا.. لا توجد أزمة في قيده

محمود وادي لـ في الجول: هذا سبب بكائي بعد هدفي في سموحة.. ولا أعرف شيئا عن عروض الاحتراف

الزمالك الدوري المصري طنطا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول 10 ساعة | المحترفون
تأثير القائد.. روني يصنع هدفا ويقود ديربي كاونتي لتحقيق ما يحدث أول مرة 10 ساعة | أوروبا
الاتحاد الغاني يُقيل جميع مدربي الفئات الوطنية رجال وسيدات 10 ساعة | إفريقيا
أحمد عيد: الزمالك أفضل فريق في إفريقيا.. وتلك نصائح زملائي 10 ساعة | الدوري المصري
هدف وصناعة.. و3 فرص محققة ضائعة في ملخص لمسات صلاح ضد شيفيلد 10 ساعة | أوروبا
سلة - الاتحاد يواصل انتصاراته بتخطي الزمالك في 3 أشواط إضافية.. وانتصار الأهلي والجزيرة 10 ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 في الجول يكشف – الأهلي قد يلغي فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" لضمان بقاء فايلر

قد ينال إعجابك