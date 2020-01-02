الزمالك يعلن غياب ثنائي الوسط أمام طنطا للإيقاف

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك عن غياب الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي أمام طنطا بسبب الإيقاف.

وكان طارق حامد قد تعرض للطرد بعد الحصول على بطاقتين صفراوتين بينما تحصل فرجاني ساسي على بطاقة صفراء أمام أسوان.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي: "سنعاني المباراة المقبلة من غياب الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي بسبب الإيقاف".

وتابع "لكن بالتأكيد سيكون لدينا بدلاء لهما خلال المباراة المقبلة ولا توجد أسماء معينة في تفكيري حاليا".

وتغلب الزمالك على أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.

وكان طارق حامد قد غاب عن مواجهة نادي مصر بسبب التعرض للطرد في مباراة مصر المقاصة.

أما فرجاني فغاب عن مواجهة إنبي بسبب التعرض للطرد في مواجهة المقاولون العرب.

وغاب الثنائي معا عن مواجهتي مصر وإنبي في الجولتين الثالثة والسادسة من الدوري المصري.

في رأيك ما التشكيل الأمثل لتعويض غياب ثنائي الوسط أمام طنطا؟

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طرد طارق حامد

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