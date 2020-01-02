العاشر في الدوري.. صلاح يهز شباك شيفيلد بعد 4 دقائق

لم ينتظر محمد صلاح كثيرا من أجل هز شباك شيفيلد يونايتد وسجل هدفا في الدقيقة الرابعة من المباراة التي تجمع بين الفريقين.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويستضيف ليفربول منافسه شيفيلد في ملعب أنفيلد اليوم الخميس في إطار الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وانطلق أندرو روبرتسون من الناحية اليسرى وأرسل عرضية زاحفة إلى صلاح.

وسدد صلاح مباشرة بيسراه في الشباك ليعلن عن أول هدف لليفربول.

وأصبح ذلك الهدف هو العاشر لصلاح خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

وللموسم الخامس على التوالي يسجل صلاح 10 أهداف أو أكثر في مسيرته الاحترافية، بواقع موسمين مع روما وثلاثة مع ليفربول.

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