مدرب المصري لـ في الجول: لعبنا على الفوز أمام سموحة الدفاعي.. أدائنا اختلف بين الشوطين

أرجع حمد إبراهيم المدرب العام للمصري سبب فوز فريقه على سموحة إلى ظهور اللاعبين بشكل جيد بجانب رغبتهم الكبيرة في الانتصار.

وفاز المصري على سموحة اليوم الخميس بهدفين لهدف في إطار الجولة 11 من الدوري.

وقال حمد إبراهيم لـFilGoal.com: "قدمنا الشوط الأول بشكل جيد لكن النتيجة خرجت عكس الأداء وبين الشوطين طلب إيهاب جلال من اللاعبين المزيد من الهدوء والتركيز فقط".

وأضاف "أجرينا عدة تبديلات أعطتنا الأفضلية في الشوط الثاني واستغلينا ثغرات في وسط ملعب سموحة".

وتابع "لعبنا على الفوز أمام فريق يلعب بأسلوب دفاعي بحت مع إضاعته للوقت".

وعن هل كان هناك استعداد خاص لتلك المباراة بسبب وجود حسام حسن مدرب المصري السابق على رأس الإدارة الفنية لسموحة أجاب حمد إبراهيم "كانت كأي مباراة نريد الفوز فيها للتقدم أكثر في جدول الترتيب فقط".

وأتم "لم نتحدث مع اللاعبين حول أي شيء خارج كرة القدم".

ويحتل المصري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة إثر خوضه لـ10 مباريات.

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