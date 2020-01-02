سكاي: إنتر يتواصل مع ممثلي إريكسن لبحث إمكانية ضمه مجانا

الخميس، 02 يناير 2020 - 14:04

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - إنتر ميلان

تواصل نادي إنتر ميلان مع ممثلي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنام من أجل محاولة ضمه مجانا إلى النادي الإيطالي بعد نهاية عقده مع فريقه اللندني بنهاية الموسم الجاري. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي" في نسختها الإيطالية.

وأشارت الشبكة إلى أن أنطونيو كونتي مدرب إنتر تواصل أكثر من مرة مع عدد من الوكلاء وممثلي اللاعب خلال الأسابيع الماضية لكي يتبين وضع اللاعب وإمكانية ضمه لفريقه.

والفكرة حاليا لدى إنتر تتضمن ضم النجم الدنماركي مجانا في يونيو، على الرغم من وجود منافسة كبيرة، وأبزر منافسي إنتر حاليا هو يوفنتوس.

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على الجانب الآخر، توتنام يحاول تجنب خسارة اللاعب دون تحقيق أي مكسب، لذا يفضل بيعه بمقابل مادي معقول، وفقا للتقرير.

في اللحظة الحالية، يركز نادي إنتر ميلان كل جهوده للحصول على خدمات أرتورو فيدال، كما يراقب عن كثب موقف إريكسن ووضعه مع توتنام.

إريكسن صاحب الـ27 عاما انضم إلى توتنام قادما من أياكس في صيف 2013 بمبلغ 13.5 مليون يورو.

وشارك النجم الدنماركي خلال الموسم الجاري في 23 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 مثلها.

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