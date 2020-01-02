الأهلي: محاولات لتجهيز الشحات وأجايي لمباراة مصر

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي محاولات من الجهاز الطبي لتجهيز الثنائي حسين الشحات وجونيور أجايي، لمباراة نادي مصر يوم الأحد المقبل في الدوري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات رسمية: "لدينا رغبة قوية في استعادة الثنائي في المباراة القادمة؛ لتدعيم الفريق هجوميًا، خاصة أن الأهلي في أمس الحاجة لجميع عناصره؛ من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات المحلية".

وأردف " الجهاز الفني سيطمئن من خالد محمود، طبيب الفريق، على موقف الثنائي، ومدى إمكانية لحاقهما بالمباراة. هناك متسعا من الوقت لتجهيزهما قبل مواجهة الأحد المقبل".

ويعاني جونيور أجايي من الإجهاد في العضلة الخلفية، في حين يعاني حسين الشحات من الإصابة في العضلة الضامة، حيث غاب الثنائي عن قائمة الأهلي في مباراة مصر المقاصة الأخيرة التي فاز فيها 2-0.

وفي المقابل، أكد عبد الحفيظ صعوبة مواجهة نادي مصر في الجولة الثانية عشرة من مباريات الدوري الممتاز.

وأضاف: نحترم فريق مصر وجهازه الفني الذي يقدم مباريات قوية هذا الموسم.

واوضح أن المنافس المنتظر مواجهته الأحد المقبل قدم مباراة جيدة جدًا مؤخرًا أمام طنطا، وفاز بهدفين مقابل هدف وحيد ولديه عناصر مميزة، ومن ثم سنتعامل مع المباراة بكل جدية.

وقال عبد الحفيظ: نحترم جميع المنافسين، ولدينا هدف واحد ومحدد، وهو مواصلة الانتصارات المحلية؛ من أجل الحفاظ على صدارة الدوري.

وأتم عبد الحفيظ إلى أن الفريق جاهز لمباراة مصر، ولديه رغبة قوية في تحقيق الفوز، الذي سيكون دافعا قويا قبل السفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر الجاري في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأتم مدير الكرة بالأهلي أن الحديث عن مباراة المقاصة التي أقيمت الأربعاء انتهى تماما بكل ما فيه، وبدأنا التحضير لمباراة مصر "التي لن تكون سهلة على الإطلاق" بحسب تعبيره.

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