الشماخي لـ في الجول: جلسة أخيرة لتمديد عقدي مع الإفريقي.. والأهلي من أكبر الأندية

الخميس، 02 يناير 2020 - 11:21

كتب : حامد وجدي

ياسين الشماخي

أعلن ياسين الشماخي مهاجم الإفريقي التونسي اقتراب تمديد تعاقده مع الإفريقي التونسي، رغم عدم ممانعته اللعب للأهلي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الشماخي ضمن قائمة من المهاجمين وضعها الأهلي لضم أحدهم، في حال عدم إتمام التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي من لوزيرن السويسري. (طالع التفاصيل)

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وقال الشماخي لـFilGoal.com: "أكثر من وكيل تواصل معي للعب للأهلي".

وشدد "الأهلي من أكبر الأندية، وفي حال وصول عرض رسمي للنادي فليس لدي مانع بالتأكيد".

وأردف "عقدي مع الإفريقي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولا يحق لي الانتقال لأي فريق دون موافقة النادي".

وأتم "هناك جلسة أخيرة مع المسؤولين في النادي لتمديد تعاقدي بعد توفير كل مطالبي".

ولم يتطور اهتمام الأهلي بالشماخي للصيغة الرسمية، حيث مازال النيجيري إليكي هو الخيار الأول لريني فايلر المدير الفني للفريق، في ظل وجود أمرين يعطلان الصفقة في الوقت الحالي. (طالع التفاصيل)

الشماخي صاحب الـ24 انضم للإفريقي من الأولمبي الباجي في 2017، وسجل 19 هدفا في 54 مباراة مع فريق العاصمة التونسية.

وسجل الشماخي، الذي يلعب على الجناحين كذلك، 5 أهداف في 7 مباريات هذا الموسم.

وللشماخي مباراة دولية واحدة مع منتخب تونس.

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