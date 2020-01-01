السلحدار لـ في الجول: هل يريدوا قتل الأندية الجماهيرية؟

صب أدهم السلحدار المدير الفني لنادي الإسماعيلي غضبه على التحكيم بعد التعادل مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

السلحدار صرّح لـ FilGoal.com قائلا: "هل يريدوا أن يضم الدوري أندية الشركات فقط وقتل الأندية الجماهيرية؟".

وتابع "إذا أرادوا ذلك عليهم الرد، بدلا مما نراه من أخطاء وظلم، لا أريد سماع جملة الأخطاء التحكيمية تُزيد من متعة المباريات".

وأتم "الحمد لله على ما قدمه لاعبي الفريق والخروج بشكل سالم من هذه المباراة".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 14 نقطة مقابل 15 نقطة لإنبي في المركز الثامن.

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