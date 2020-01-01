مدرب الإسماعيلي: ماذا نستفيد من إيقاف الحكام سرا؟

انتقد محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلي طاقم التحكيم الذي أدار مواجهة فريقه أمام إنبي وتوجه بالسؤال لمسؤولي اتحاد الكرة ولجنة الحكام ما الفائدة من إيقاف الحكام سرا؟

ويرى أبو جريشة إن أداء فريقه تباين خلال شوطي مباراة إنبي التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة 11 من بطولة الدوري.

وتعادل إنبي بهدف قاتل من ركلة جزاء في الدقيقة 88 بعد اعتراض الجهاز الفني للدراويش.

وقال أبو جريشة عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الشوط الأول كان إنبي أفضل، وأتيحت لنا بعض الفرص بمحاولات فردية، بينما تحسن مستوانا في الشوط الثاني، وسجلنا هدفا".

وتابع "لا أحب الحديث عن التحكيم، لأنني لم أر ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا، لأن الحديث عن التحكيم يكلفنا عقوبات، ويقال أننا نحاسب الحكام داخليا".

وتساءل مدرب الدراويش "ماذا نستفيد من إيقاف الحكام سرا؟".

وواصل "أخطاء التحكيم تحرمنا من الفوز والارتقاء في جدول الدوري، فالفوز كان سيرفع رصيدنا إلى 16 نقطة ويقفز بنا للأمام".

وتابع "لست راضيا عن أداء الفريق، يغلب علينا الفردية نسبيا، أما الفوارق ليست كبيرة بين أندية الدوري".

واختتم تصريحاته "بالتأكيد جماهير الإسماعيلي غاضبة من موقف الفريق، ولكن مع التدعيم في الفترة القادمة ستكون الأمور أفضل".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 14 نقطة مقابل 15 نقطة لإنبي في المركز الثامن.

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