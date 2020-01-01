ليستر يؤمن وصافة الدوري بثلاثية في نيوكاسل.. وخسارة توتنام ووولفرهامبتون

أمن ليستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بعد الفوز بثلاثة أهداف دون رد أمام نيوكاسل ضمن مباريات الجولة 21.

رفع ليستر رصيده إلى 45 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث و10 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري.

وخسر توتنام أمام ساوثامبتون بهدف دون رد، بينما خسر وولفرهامبتون أمام واتفورد بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل أيوزي بيريز وجيمس ماديسون وحمزة تشودري في الدقائق 36 و39 و87 على الترتيب.

وغاب جيمي فاردي مهاجم ليستر للمباراة الثانية على التوالي لظروف أسرية بسبب ولادة زوجته.

واستكمل نيوكاسل مباراته أمام ليستر بـ 10 لاعبين فقط منذ الدقيقة 51 بسبب استنفاذ الثلاث تبديلات.

أما في مواجهة ساوثامبتون وتوتنام، فحسم داني إنجز المباراة بهدف مبكر في الدقيقة 17.

وكان هاري كين قد سجل هدفا في الدقيقة 75 لكن بالعودة لتقنية الفيديو VAR فتم تأكيد وجوده في وضعية تسلل.

وتجمد رصيد توتنام عند 30 نقطة في المركز السادس وارتفع رصيد ساوثامبتون إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتغلب واتفورد على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد، وتعرف كاباسيلي لاعب واتفورد للطرد في الدقيقة 71.

تقدم جيرارد دولوفيو في الدقيقة 30 قبل أن يصنع الهدف الثاني لعبد الله دوكوري في الدقيقة 49.

وقلص بيدرو نيتو النتيجة في الدقيقة 60 لكن فشل وولفز في إدراك التعادل.

وبذلك يتجمد رصيد وولفرهامبتون عند 30 نقطة في المركز السابع بينما ارتفع رصيد واتفورد إلى 19 نقطة في المركز التاسع عشر.

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