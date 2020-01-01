التعادل يحسم مواجهة الإسماعيلي وإنبي في مباراة مثيرة بأخر ربع ساعة

حسم التعادل مواجهة الإسماعيلي وإنبي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.

عماد حمدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وشهدت المواجهة إثارة كبرى في أخر ربع ساعة، إذ تقدم عماد حمدي للإسماعيلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل رامي صبري التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد إنبي إلى 15 نقطة في المركز الثامن بالتاسوي مع الزمالك الذي يسبقه في الترتيب بفارق الأهداف.

أما الإسماعيلي فرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، وواصل الدراويش غيابه عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.

وسجل عماد حمدي هدف الدراويش في الدقيقة 76 من صناعة محمد الشامي.

وحل عمر فتحي بديلا لمحمد بسيوني في الدقيقة 82 ليحصل على ركلة جزاء لإنبي بعدها بأربعة دقائق فقط، وسجل رامي صبري هدف التعادل.

وقام سعيد حمزة حكم اللقاء بطرد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي بسبب الاعتراض وعدم الالتزام بقرارات الحكم.

ويواجه الإسماعيلي فريق بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

بينما يستضيف إنبي فريق الاتحاد السكندري مساء الأربعاء المقبل في الجولة 12 من الدوري المصري.

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