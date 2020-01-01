التعادل يحسم مواجهة الإسماعيلي وإنبي في مباراة مثيرة بأخر ربع ساعة

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 19:00

كتب : FilGoal

إنبي

حسم التعادل مواجهة الإسماعيلي وإنبي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.

عماد حمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وشهدت المواجهة إثارة كبرى في أخر ربع ساعة، إذ تقدم عماد حمدي للإسماعيلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل رامي صبري التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد إنبي إلى 15 نقطة في المركز الثامن بالتاسوي مع الزمالك الذي يسبقه في الترتيب بفارق الأهداف.

أخبار متعلقة

مدرب الإسماعيلي: هناك سبب لتفوقنا في البطولة العربية عكس الدوري.. نعاني من ضغط المباريات المنياوي لـ في الجول: نشوة انتصارات إنبي تزيد من صعوبة موقف الإسماعيلي في المواجهة استبعاد باهر المحمدي "لأسباب تأديبية" من قائمة الإسماعيلي أمام إنبي تغريم باهر المحمدي 200 ألف جنيه لعدم الامتثال للتحقيق في الإسماعيلي

أما الإسماعيلي فرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، وواصل الدراويش غيابه عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.

وسجل عماد حمدي هدف الدراويش في الدقيقة 76 من صناعة محمد الشامي.

وحل عمر فتحي بديلا لمحمد بسيوني في الدقيقة 82 ليحصل على ركلة جزاء لإنبي بعدها بأربعة دقائق فقط، وسجل رامي صبري هدف التعادل.

وقام سعيد حمزة حكم اللقاء بطرد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي بسبب الاعتراض وعدم الالتزام بقرارات الحكم.

ويواجه الإسماعيلي فريق بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

بينما يستضيف إنبي فريق الاتحاد السكندري مساء الأربعاء المقبل في الجولة 12 من الدوري المصري.

طالع أيضا

مصدر من الأهلي لـ في الجول: عدم فتح باب الانتقالات سبب تأجيل قيد كهربا

النحاس يعترف: كنا الأسوأ رغم الفوز على الاتحاد.. نحتاج 60 نقطة للتواجد بالمربع الذهبي

تريزيجيه يسهم في هدفين بملخص لمساته أمام بيرنلي

صلاح ينافس روائع توريس وسواريز على جائزة هدف العقد لـ ليفربول

قائمة الزمالك - عودة زيزو واستبعاد مصطفى فتحي وغياب عبد الله جمعة

الدوري المصري الإسماعيلي عماد حمدي إنبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر – مانشستر سيتي يواجه إيفرتون.. جوارديولا ضد أنشيلوتي 11 دقيقة | أوروبا
ليستر يؤمن وصافة الدوري بثلاثية في نيوكاسل.. وخسارة توتنام ووولفرهامبتون 16 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري المصري - المقاصة ضد الأهلي 21 دقيقة | الدوري المصري
التعادل يحسم مواجهة الإسماعيلي وإنبي في مباراة مثيرة بأخر ربع ساعة 24 دقيقة | مصر
تشكيل سيتي وإيفرتون - أجويرو على الدكة.. و5 تغييرات لـ أنشيلوتي 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل المقاصة – خماسي في خط الوسط.. ميدو جابر يبدأ وعمرو مرعي مهاجم وحيد 50 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 حكم نهائي مونديال الأندية يكشف ما قاله لـ صلاح عند إنذاره 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 الزمالك: أحذية اللاعبين "تاهت" وهذا ما فعلناه.. هناك حملة ضدنا والدليل سيتي والأهلي

قد ينال إعجابك