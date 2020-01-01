تشكيل المقاصة – خماسي في خط الوسط.. ميدو جابر يبدأ وعمرو مرعي مهاجم وحيد

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر المقاصة عن تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي مساء اليوم الأربعاء في الجولة 11 من الدوري في ملعب السلام.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود حمدي

في الدفاع: عاصم سعيد- عصام صبحي- أحمد ياسين- أحمد محسن

في الوسط الدفاعي: محمد متولي "كناريا"- مصطفى شبيطة

في الوسط الهجومي: ميدو جابر- محمد مسعد- شيمليس بيكلي

في الهجوم: عمرو مرعي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد كوكو في حراسة المرمى، وحسني فتحي وصلاح ريكو وباولين فواوفي وإيدو موسيس وصلاح عاشور.

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