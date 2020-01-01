تشكيل المقاصة – خماسي في خط الوسط.. ميدو جابر يبدأ وعمرو مرعي مهاجم وحيد

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 18:34

كتب : FilGoal

خالد بوطيب - الزمالك - المقاصة

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر المقاصة عن تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي مساء اليوم الأربعاء في الجولة 11 من الدوري في ملعب السلام.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود حمدي

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في الدفاع: عاصم سعيد- عصام صبحي- أحمد ياسين- أحمد محسن

في الوسط الدفاعي: محمد متولي "كناريا"- مصطفى شبيطة

في الوسط الهجومي: ميدو جابر- محمد مسعد- شيمليس بيكلي

في الهجوم: عمرو مرعي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد كوكو في حراسة المرمى، وحسني فتحي وصلاح ريكو وباولين فواوفي وإيدو موسيس وصلاح عاشور.

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مصر المقاصة الأهلي في الدوري

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