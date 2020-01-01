تشكيل الأهلي - متولي ومروان أساسيان ضد المقاصة

دفع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بمحمود متولي أساسيا في تشكيل فريقه لمواجهة المقاصة.

ويلعب الأهلي ضد المقاصة في الجولة الـ11 للدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب السلام.

وعاد محمود متولي ليقود دفاع الأهلي بجانب رامي ربيعة بعدما شارك في دقائق قليلة في مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي السابقة في دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب متولي عن الأهلي منذ مباراة السوبر المصري ضد الزمالك قبل عدة شهور.

بينما يقود مروان محسن هجوم الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع:أحمد فتحي – محمود متولي – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: أحمد الشيخ – مروان محسن – محمد هاني.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من:

علي لطفي - ياسر إبراهيم - وليد أزارو - صلاح محسن - وليد سليمان - حسام عاشور - جيرالدو.

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