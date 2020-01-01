تشكيل الأهلي - متولي ومروان أساسيان ضد المقاصة

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 18:29

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

محمود متولي - الأهلي - أطلع برة

دفع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بمحمود متولي أساسيا في تشكيل فريقه لمواجهة المقاصة.

ويلعب الأهلي ضد المقاصة في الجولة الـ11 للدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب السلام.

وعاد محمود متولي ليقود دفاع الأهلي بجانب رامي ربيعة بعدما شارك في دقائق قليلة في مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي السابقة في دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة

مصدر من الأهلي لـ في الجول: عدم فتح باب الانتقالات سبب تأجيل قيد كهربا مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: ننتظر بطاقة كهربا لقيده في قائمة الأهلي مستشفى الأهلي - برنامج علاجي للشحات وأجايي وتحديد موعد عودتهما للتدريبات أجندة يناير - الأهلي يواجه وصيف الدوري ويلعب مباراتين في إفريقيا

ويغيب متولي عن الأهلي منذ مباراة السوبر المصري ضد الزمالك قبل عدة شهور.

بينما يقود مروان محسن هجوم الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع:أحمد فتحي – محمود متولي – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: أحمد الشيخ – مروان محسن – محمد هاني.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من:

علي لطفي - ياسر إبراهيم - وليد أزارو - صلاح محسن - وليد سليمان - حسام عاشور - جيرالدو.

طالع أيضا

مصدر من الأهلي لـ في الجول: عدم فتح باب الانتقالات سبب تأجيل قيد كهربا

النحاس يعترف: كنا الأسوأ رغم الفوز على الاتحاد.. نحتاج 60 نقطة للتواجد بالمربع الذهبي

تريزيجيه يسهم في هدفين بملخص لمساته أمام بيرنلي

صلاح ينافس روائع توريس وسواريز على جائزة هدف العقد لـ ليفربول

قائمة الزمالك - عودة زيزو واستبعاد مصطفى فتحي وغياب عبد الله جمعة

الأهلي الدوري المصري المقاصة محمود متولي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر – مانشستر سيتي يواجه إيفرتون.. جوارديولا ضد أنشيلوتي 11 دقيقة | أوروبا
ليستر يؤمن وصافة الدوري بثلاثية في نيوكاسل.. وخسارة توتنام ووولفرهامبتون 16 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري المصري - المقاصة ضد الأهلي 20 دقيقة | الدوري المصري
التعادل يحسم مواجهة الإسماعيلي وإنبي في مباراة مثيرة بأخر ربع ساعة 24 دقيقة | مصر
تشكيل سيتي وإيفرتون - أجويرو على الدكة.. و5 تغييرات لـ أنشيلوتي 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل المقاصة – خماسي في خط الوسط.. ميدو جابر يبدأ وعمرو مرعي مهاجم وحيد 50 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 حكم نهائي مونديال الأندية يكشف ما قاله لـ صلاح عند إنذاره 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 الزمالك: أحذية اللاعبين "تاهت" وهذا ما فعلناه.. هناك حملة ضدنا والدليل سيتي والأهلي

قد ينال إعجابك