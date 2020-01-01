حجازي على مقاعد بدلاء وست بروميتش أمام ليدز في قمة التشامبيونشيب

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 18:29

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

يجلس أحمد حجازي مدافع وست بروميتش على مقاعد البدلاء أمام ليدز في قمة الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

ويتقاسم وست بروميتش صدارة المسابقة مع ليدز برصيد 51 نقطة لكل منهما بينما التفوق في فارق الأهداف لصالح ليدز

ويستضيف وست بروميتش فريق ليدز ضمن مباريات الجولة 26 من دوري التشامبيونشيب.

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ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" بينما يلعب أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس ملحق ليتأهل أحدهم.

وخاض حجازي 5 مباريات هذا الموسم مع وست بروميتش في دوري التشامبيونشيب.

ولعب حجازي أخر مباراتين أساسيا أمام وست بروميتش حتى النهاية.

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