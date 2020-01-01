غياب أندية الدوري عن حضور اجتماع الزمالك.. ومرتضى: الاستبدال من حقي

غابت أندية الدوري الممتاز عن حضور اجتماع مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي أقيم اليوم في مقر النادي الأبيض لمناقشة بعض الأمور التي تخص لوائح المسابقات وقرارات اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.

وحسبما ذكر الموقع الرسمي للزمالك في تقريره اليوم الأربعاء فإن الحضور جاء كالتالي:

محمود عبد العظيم (نادي أبو شحاتة الإسماعيلية)

ماجد سلامة – نادي بلدية إسماعيلية.

خالد عرفات – نادي تحرير أسوان

أشرف معوض – مركز شباب الفيوم

عمرو سيد – مركز شباب أطسا الفيوم

هاني إبراهيم – نادي شباب بداوي الدقهلية

مصطفى نجار – نادي سبورت كاسل طنطا

أحمد الصواف – مركز شباب ناصر المنيا

إسماعيل عبد الكريم – مركز شباب قلين كفر الشيخ

رضا عبدالله – نادي سخا كفر الشيخ

محمود زكريا – مركز شباب سنورس الفيوم

ياسين محمود – نادي أبو كساه الفيوم

أحمد عبد الكامل – نادي وادي النيل أسوان

الأحمدي إبراهيم- مركز شباب تلا المنوفية

أشرف الشامي – نادي بلدية المحلة

سيد سالم – نادي الوطنية

أحمد رشاد – نادي العياط

طارق رمضان – مركز شباب القباني الاسكندرية

سليم صالح – أبو صوير الإسماعيلية

هرماس رضوان – نادي بني عبيد

فايز عواد – الحزم شمال سيناء

حمادة فيصل – مطوبس كفر الشيخ

محمود الفقي – مركز شباب اتاي البارود

صبحي العطار – مركز شباب حوش عيسى

سعيد موسى – مركز شباب بئر العبد شمال سيناء

سالم علي – مركز شباب رابعة

أحمد الفاتح – مركز شباب الصف

جمال الصرفي – نادي بلا

عصام عصمت – مركز شباب ناصر الفكرية المنيا

علي سليم – نادي بني سويف

محمد عثمان – مركز شباب أوليلا

وقال مرتضى منصور: "لا يجرؤ أحد على منعي من دخول المباريات، وذهبت للقاء الزمالك والإنتاج لأجلس أمام من يحارب وجودي".

وتابع "اللجنة الأولمبية حين أوقفت مرتضى منصور حضرت ورفعت دعوى قضائية".

وأضاف "المحكمة الرياضية أكدت أنه لا يجوز للجنة الأولمبية ليس من حقوقها معاقبة رئيس الزمالك وليس من سلطاتها، فالأندية ليست تحت سلطة اللجنة الأولمبية لأن الزمالك هيئة مثله مثل اللجنة الأولمبية".

وأردف "جمعتني ثلاث مكالمات بعمرو الجنايني ومكالمة أخرى مع وزير الرياضة أشرف صبحي للتأكيد أن الاجتماع اليوم من أجل صالح الكرة المصرية ولا أنظر لرئاسة اتحاد الكرة".

وتابع "55 نادي حضروا اجتماع اليوم ليس لدينا خصومة ضد أحد، الأندية استغاثت بي وطبيعي أن نجتمع ونتناقش".

وشدد مرتضى "لم أدعو لذلك الاجتماع من أجل الاستبدال، هذا لم يحدث ولم أنطق بهذا الأمر".

قبل أن يستدرك "الاستبدال حق مشروع لي فلدي لاعبين هربوا ولي الحق في استبدالهم".

وأضاف "هناك تصفية حسابات في التمهيد لتشريع بعض القوانين مثل منع الإعلامي أحمد شوبير من الترشح ورغم خلافي معه لكن ليس من حقهم، وأيضا مثال منع ترشح أعضاء مجلس النواب".

وواصل "مع كامل احترامي للجنة الخماسية ورئيسها عمرو الجنانيني فهم ليس لهم اختصاص بكرة القدم، والتعامل بغرور مع الأندية غير مقبول".

وأتم "بالإجماع هناك اجتماع آخر يوم 7 يناير في الواحدة ظهرا ومن يتخلف فيتحمل مسؤولية ناديه، وسنناقش اللائحة التي تعدها الجمعية العمومية وهناك مجاملات لأعضاء الجنة المؤقتة، وسنحدد موعد رحيل اللجنة ومدى شرعيتها ومن يساندها".

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