انتقالات يناير – ماذا يحتاج ميلان.. النني وعودة الشخصية

احتاج ميلان للخسارة بنتيجة 5-0 من أتالانتا في المباراة الأخيرة لعام 2019، للتأكد من أن مشاكل الفريق ليست هينة بل على الإدارة القيام بثورة في الفريق.

الشخصية هي كل ما يحتاجه لاعبي ميلان الشباب، المعدل العمري بين الأقل في أوروبا لكن الفريق لا يُظهر أي نية على إعادة النادي ضمن مصاف الكبار قريبا.

أولى التعاقدات والتي جاءت بشكل مبكر قبل نهاية العام بعودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مرة أخرى على أن يكون تقديمه في الثاني من يناير بقميص الروسونيري.

اسم ميلان في الآونة الأخيرة ارتبط بأسماء عديدة والهدف منها مقعد أوروبي بعد النتائج المخيبة في النصف الأول من الموسم.

ماذا يحتاج ميلان في يناير

محمد النني

الاسم الأبرز الذي ارتبط بميلان في الأيام الأخيرة لكنه وفقا للمدير الرياضي للنادي التركي سيُكمل تعاقده حتى نهاية الموسم مع بشكتاش التركي.

لاعب الوسط المصري خاض مع النسور في تركيا 18 مباراة وصنع هدفا وحيدا ومن العناصر الأساسية للفريق، لكن أن الصفقة لن تتم في النهاية خاصة أنه مُعار من أرسنال الإنجليزي.

مريح ديميرال

يبحث ميلان عن مدافع للتخلص من أخطاء ماتيو موساكيو وإصابات ماتيا كالدارا، ويجاور القائد رومانيولي، ومن الصيف الماضي يظهر اسم المدافع التركي مريح ديميرال ضمن أبرز اللاعبين الذي قد يتعاقد معه ميلان.

على الرغم من انتقال اللاعب لصفوف يوفنتوس إلا أن التقارير تربطه دائما بأنه سيكون أول من يرحل رغم الأداء المميز، لكن من انضم ليوفنتوس في الصيف قد ينضم بمقابل لا يقل عن 35 مليون يورو وهو ما يعيق الروسونيري عن إتمام الصفقة.

جان كلير توديبو

رغم قلة مشاركاته بقميص برشلونة التي وصلت إلى 5 مباريات فقط فأن الفرنسي ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم دفاع ميلان، اللاعب الفرنسي يتسم بالسرعة والقوة يحتاج فقط للمشاركة باستمرارية.

وفقا لتقارير إيطالية فأن الصفقة انهارت خاصة لشروط كلا الناديين التعاقدية في عدة بنود أبرزها بند إعادة الشراء الذي يسعى برشلونة لوضعه لضمان عودة اللاعب حال تألقه.

ستانيسلاف لوبوتكا

لاعب الوسط السلوفاكي برز ضمن أبرز الأسماء التي يرغب ميلان في التعاقد معها ويدخل مع نابولي في صراع عليها في سوق الانتقالات الشتوية.

لاعب سيلتا فيجو يشغل أكثر من مركز في خط الوسط ويمتاز بالقوة وسبق له الارتباط باسم ميلان الموسم الماضي، لكن رغبة النادي الإسباني المالية الكبيرة قد تعرقل إتمام الصفقة.

جناح؟

النادي اللومباردي بدأ في البحث بمواهب الدوري الإيطالي لتدعيم صفوفه إلى جوار السلطان، وجيريمي بوجا جناح ساسولو بفضل قوته البدنية وسرعته جذب أنظار العديد.

لاعب تشيلسي السابق سجل 4 أهداف في 12 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الحالي ويلعب في مركز الجناح الأيسر الذي لم يجد له الروسونيري حلا منذ موسمين على الأقل.

ريكاردو رودريجز

من أجل قيادة منتخب سويسرا في يورو 2020 فأن الظهير الأيسر يسعى للخروج من ظل الوافد الجديد ثيو هيرنانديز الذي سيطر على الجبهة اليسرى بأهدافه الحاسمة ومجهوده.

نابولي بعد تعيين جاتوزو أصبح وجهة محتملة خاصة أنه من أحد عناصره الأساسية طوال عامين، وظهر أيضا في الصورة واتفورد الإنجليزي الذي يسعى لترميم دفاعه، وميلان لن يتخلى عنه بأقل من 25 مليون يورو.

فابيو بوريني

جوكر ميلان الذي لعب في كل المراكز تقريبا طيلة 3 مواسم، أصبح خارج أفكار ستيفانو بيولي ويعد جنوى الذي يود الهروب من الهبوط أكثر الفرق اهتماما بالحصول على خدمات مهاجم ليفربول وسندرلاند السابق.

فرانك كيسي

يشارك لاعب الوسط الإيفواري باستمرارية وهو واحد من عناصر الفريق الأساسية إذ شارك في 16 مباراة من أصل 17 الموسم الجاري، لكنه قد يكون أبرز من يرحل إذ سيدر على النادي ما لا يقل عن 28 مليون يورو يسهم في تدعيم بقية الصفوف.

كيسي قريب وفقا للتقارير من ولفرهامبتون ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي ومن موناكو الفرنسي.

لوكاس باكيتا

صفقة ميلان في يناير الماضي الذي اعتقد البعض أنها ستعيد أيام ريكاردو كاكا لسان سيرو لم تسر كما هو متوقع، اللاعب عانى من إصابات ونقص اللياقة البدنية في الملاعب الإيطالية ولا جد الاستمرارية اللازمة.

باريس سان جيرمان الفرنسي يعد الأكثر اهتماما به نظرا لتواجد ليوناردو المدير الرياضي الذي طالب بضمه في سوق الانتقالات الماضية.

شيشتوف بيونتيك

مسدس البولندي الموسم الجاري لديه مشاكل بعدما هز شباك الخصوم في 4 مناسبات وهو ما يأتي بشكل أضعف مما قدمه الموسم الماضي كبداية سواء مع جنوى أو ميلان.

البولندي وفقا لبعض التقارير على رادار ناديي فيورنتينا وجنوى لكنه يُفضل البقاء ومجاورة زلاتان إبراهيموفيتش، فيما ظهر تقرير بمحاولات من نادي روما لخطف خدماته حال بيع النادي العاصمي لإدارة جديدة.

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