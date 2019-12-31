انتقالات يناير – ماذا يحتاج إنتر.. ما يناسب أفكار كونتي

عند تعيين أنطونيو كونتي مديرا فنيا لتدريب إنتر الإيطالي كان هدفه الأول منافسة يوفنتوس "الذي صنعه" منذ 8 أعوام وهيمن على كل شيء محليا دون رادع.

في النصف الأول من الموسم خسر كونتي مرة واحدة محليا كانت من يوفنتوس، الأقوى دفاعيا في إيطاليا وثالث أقوى هجوم بعد أتالانتا ولاتسيو ومتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن يوفنتوس.

ما يُميز كونتي أنه يفضل الأسماء التي تنفذ أفكاره خاصة مع اعتماده على الثلاثي في الخط الدفاعي.

الكرواتي إيفان بيريسيتش رحل في بداية الموسم بسبب عدم تنفيذ أفكار كونتي رغم محاولات الإدارة سابقا في الإبقاء عليه.

شخصية كونتي وأفكاره الفنية تتطلب أسماءً معينة وبالتالي يميل الإيطالي لمن يطبق أفكاره، أنطونيو كاندريفا بعدما كان من أكثر اللاعبين المغضوب عليهم في إنتر أصبح من عناصر الفريق الأساسية التي لا غنى عنها.

لذلك فأغلب الأسماء التي ارتبطت بـ إنتر أغلبها لعب تحت قيادة كونتي سواء في يوفنتوس، تشيلسي، منتخب إيطاليا.

ماذا يحتاج إنتر في يناير

ماركوس ألونسو

لا يحظى ماركوس ألونسو بمشاركات كاملة تحت قيادة فرانك لامبارد، الإسباني الذي سبق له اللعب لفيورنتينا خاض أفضل موسمين له مع تشيلسي تحت قيادة أنطونيو كونتي وهو المثالي لشغل مركز الظهير الأيمن المتقدم في خطط الإيطالي.

ومع قلة المشاركات الموسم الحالي أصبح ألونسو أقرب للرحيل في ظل مشاركة إيمرسون بالميراي أساسيا على حسابه، كما ظهرت أيضا عدة أسماء في مركز الظهير الأيمن ليفان كورزاوا من باريس سان جيرمان أو ماتيو دارميان من بارما إذ دربه كونتي في يورو 2016.

أرتورو فيدال

"إذا ذهبت للحرب دائما ما سأصطحب معي أرتورو فيدال معي".

3 مواسم للتشيلي رفقة كونتي في يوفنتوس جعلته واحدا من أفضل متوسطي الميدان دفاعيا على مستوى العالم، ومن بعدها رحل لبايرن ميونيخ وبرشلونة، والآن كونتي يريد تدعيم خط وسطه بلاعب يمتلك الخبرة في إيطاليا وأوروبيا ولن يجد أفضل من فيدال.

التشيلي افتعل مشكلة مع نادي برشلونة بسبب عدم حصوله على مكافآت في الوقت الذي تزداد فيه التقارير عن رحيله خاصة إلى إنتر مقابل 12 مليون يورو.

أوليفييه جيرو

الفرنسي يريد الهروب من جحيم دكة بدلاء تشيلسي من أجل الحفاظ على مقعده في هجوم منتخب فرنسا في يورو 2020 المقبلة.

في تشيلسي يلعب لامبارد بلاعب واحد فقط في الهجوم، وفي إنتر يستعين كونتي بالثنائي لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو وبالتالي فرص جيرو في المشاركة ستكون أعلى على حساب الشاب سيباستيانو إسبوسيتو.

ديان كولوسيفسكي

إنتر سعى في الفترة الماضية لضم الجناح السويدي الذي يتألق مع بارما الموسم الحالي، وهو معار من صفوف أتالانتا.

وفقا لشبكة "سكاي" يوفنتوس تفوق على إنتر من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب.

الراحلون

ماتيو بوليتانو

الجناح الإيطالي الشاب الذي أثبت نفسه الموسم الماضي وجعل إنتر يتعاقد معه بشكل نهائي من ساسولو الموسم الجاري لا يعيش أوقاتا طيبة مع كونتي إذ شارك في 8 مباريات من أصل 10 كبديل.

فيورنتينا وأتالانتا قد يكونا الأبرز من أجل الحصول على خدمات الجناح الإيطالي حتى نهاية الموسم على الأقل.

دييجو جودين

بعض التقارير ربطت رحيل الأوروجوياني دييجو جودين سريعا بعد 6 أشهر بسبب حنينه للعب في إسبانيا بعد 12 موسما بقميصي فياريال وأتليتكو مدريد.

ظهورجودين متذبذب لكنه يمتلك الخبرة في الخط الخلفي للفريق وخرج معه الفريق في 5 مباريات بشباك نظيفة من أصل 11 شارك بها في الدوري الإيطالي.

جابريل باربوسا

رغم تألق البرازيلي في قيادة فلامنجو للفوز بالدوري المحلي وكوبا ليبرتادوريس واحتلال صدارة ترتيب الهدافين هذا الموسم وحصد جائزة الأفضل في إيطاليا.

لا يناسب كونتي فنيا ويسعى إنتر لاستغلاله ماديا وتحقيق أكبر ربح، ويعد فلامنجو البرازيلي الأقرب لشراء عقده بشكل نهائي أو أحد أندية الدوري الإنجليزي.

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