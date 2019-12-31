قائمة المقاصة - ميدو يضم 21 لاعبا لمواجهة الأهلي

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر للمقاصة قائمة فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلعب المقاصة ضد الأهلي مساء الأربعاء في الجولة الـ11 للدوري المصري بملعب السلام.

وضم ميدو عددا من اللاعبين الشباب والناشئين لقائمة فريقه لمواجهة الأهلي.

وجاءت قائمة المقاصة كالآتي:

المرمى: محمود حمدي – محمود كوكو – أحمد مصطفى.

الدفاع: أحمد مودي – عاصم سعيد – حسني فتحي – أحمد ياسين – أحمد محسن.

الوسط: صلاح ريكو – عصام صبحي – مصطفى شبيطة – محمد كناريا – صلاح عاشور – ميدو جابر – محمد سعيد.

الهجوم: باولن فوافي – موسيس – شيمليس بيكيلي – عمرو مرعي – أحمد صبيحة – أحد مرشوح.

ويحتل المقاصة المركز الـ15 بجدول ترتب الدوري المصري برصيد 9 نقاط.

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