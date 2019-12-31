الأهلي يكلف الكفراوي برئاسة بعثة الفريق في زيمبابوي.. ويبحث عن طائرة خاصة

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 19:03

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان - الأهلي - بلاتينيوم

أسند مجلس إدارة الأهلي رئاسة بعثة الفريق إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم إلى إبراهيم الكفراوي عضو المجلس.

ويلعب الأهلي ضد بلاتينيوم يوم 11 يناير في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ولا يزال الأهلي يبحث عن أفضل عرض للطائرة الخاصة بسبب مواعيد الطيران المزدحمة.

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ومن المفترض أن يعود الأهلي من زيمبابوي ويسافر مباشرة إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة الهلال في مهرجان اعتزال طارق التائب نجم منتخب ليبيا السابق.

ويسافر الأهلي إلى زيمبابوي بعد مواجهة نادي مصر في الدوري يوم 5 يناير.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة مصر للمقاصة غدا الأربعاء، في الجولة الـ11 للدوري المصري.

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