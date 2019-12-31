أونانا: أحد الأندية رفضني لأني أسود البشرة

أبرز أندري أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون وأياكس أمستردام، كيف أثرت العنصرية على مسيرته.

أندرى أونانا النادي : أياكس أياكس

أونانا صرّح لصحيفة "هت بارول" الهولندية: "في عامي الأول مع أياكس، وصلنا إلى نهائي الدوري الأوروبي. بعدها تحدث مع وكيلي لأن أحد الأندية كان مهتما بخدماتي، ولكنهم قرروا في النهاية عدم التعاقد معي لأني حارس مرمى أسود وهذا لن يعجب الجماهير، وليس بسبب مستواي".

وأضاف: "العنصرية متواجدة، علي التعاطي مع ذلك في كل مباراة خارج ملعبنا. ليس هناك فارق بين أبيض وأسود، ليس هناك فارق. لو رأى أحد ذلك فهذه مشكلته".

وأكمل: هل يتصدى للعنصرية؟ "لا، لن أفعل ذلك لأن هذا ما يريدونه، لن أصرخ بما يرغبون سماعه".

وأتم: "لا ألقي بالا إلى الأمور التي لا أستطيع السيطرة عليها، أحاول تجاهلها".

وبدأ أونانا (23 عاما) مسيرته في أكاديمية صامويل إيتو، قبل أن ينتقل إلى برشلونة عام 2010، ومنه إلى أياكس أمستردام عام 2015.

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