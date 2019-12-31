أداما تراوري يجيب عن - هل يلعب لـ ريال مدريد وكيف يكتسب العضلات

رحب أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون واندررز، باللعب لـ ريال مدريد، رغم لعبه في صفوف برشلونة سابقا.

أداما تراوري النادي : ولفرهامبتون ولفرهامبتون

تراوري خطف الأنظار مؤخرا في الدوري الإنجليزي وبات اسمها بارزا في صفوف الذئاب.

وصرّح تراوري في حديثه لبرنامج "خوجونيس" الإسباني: "لو توجب علي الذهاب إلى ريال مدريد، فسأفعل ذلك".

واسترجع رحيله عن برشلونة عام 2015: "حدث سوء تفاهم مع برشلونة، رحيلي لم يكن أفضل شيء، لكني سأحتفظ بما حدث لنفسي".

وأكمل: "أرحب بالعودة إلى إسبانيا، ولكني قطعت عهدا على نفسي أن أكون أحد أفضل اللاعبين في إنجلترا".

ويمتاز تراوري بقوته البدنية الهائلة التي أرجعها إلى عوامل وراثية: "لا أتدرب بأوزان ثقيلة، من الصعب تصديق ذلك، ولكني لا أتدرب بأوزان. إنه أمر وراثي. أتدرب، لكني أكتسب العضلات سريعا للغاية".

تراوري ذو الأصول المالية، وُلد في مقاطعة كتالونيا، وبدأ مسيرته مع برشلونة عام 2004 في عمر الثامنة، وخاض 4 مباريات مع الفريق الأول ما بين 2013 حتى رحيله عام 2015.

وسجل تراوري 5 أهداف وصنع 7 في 29 مباراة خاضها مع ولفرهامبتون هذا الموسم، ليكون أفضل أعوامه رقميا.

شارك في استفتاء FilGoal.com لاختيار الأفضل في 2019

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

كوميك بوك في الجول - أليكس فيرجسون وتغيير الموازين

في عالم الوكيل - يحيى علي وإبراهيم عزب: أن تجمع بين الأهلي والزمالك

سير أليكس فيرجسون.. اليوم الذي غير تاريخ مانشستر يونايتد

الترجي يحقق فوزا مرعبا في الدوري التونسي