عبد الحفيظ: توالي المباريات والإصابات تسبب لنا ضغوطا كبيرة قبل مواجهة المقاصة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن فريقه يواجه ضغوطا كبيرة قبل مواجهة مصر للمقاصة في الدوري، ما تضيف صعوبة للقاء الفريقين، بسبب تلاحق المباريات والإصابات التي ضربت صفوف القلعة الحمراء.

وصرح عبد الحفيظ قائلا: "الأهلي يواجه ضغوطا كبيرة بسبب توالي المباريات ما بين الدوري ودوري الأبطال، بخلاف الإصابات التي لحقت بعدد من لاعبيه وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء".

وأضاف "الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر، لديه تركيز كبير في مواجهة المقاصة للاستمرار في صدارة جدول المسابقة".

وواصل "نواجه منافسا قويا يوم الأربعاء، وفي آخر مباراتين بين الفريقين في الموسم الماضي، اتسمت بالندية والقوة، فضلا عن أن الفريق الفيومي يملك عناصر مميزة هذا الموسم".

وأتم "كل مواجهات الأهلي هذا الموسم لن تكون سهلة، لكن الفريق دائما هدفه الفوز، سواء محليا أو إفريقيا".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاصة ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء في السابعة والنصف مساء على استاد السلام.

ويتصدر الأهلي الجدول برصيد 24 نقطة، فيما يحتل المقاصة المركز الـ15 برصيد 9 نقاط.

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