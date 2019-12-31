مستشفى الأهلي - فحص طبي لإكرامي والشحات لتحديد موقفهما من لقاء المقاصة

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 12:12

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - بلاتينيوم

يخضع الثنائي شريف إكرامي وحسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق تدريبات الفريق يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة المقاصة.

إكرامي، حارس مرمى الأهلي، يخضع للفحص لتحديد موقفه من المشاركة ضد المقاصة، إذ أن اللاعب يعاني من إجهاد في عضلة السمانة، وسيحدد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية ومواجهة المقاصة على ضوء الفحص الطبي.

وغاب إكرامي عن مواجهة بلاتينيوم الأخيرة في دوري الأبطال والتي فاز بها الأهلي بنتيجة 2-0 في دور المجموعات بسبب نفس الإصابة، واكتفى بأداء تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة على مدار 48 ساعة.

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ولم يشارك حسين الشحات جناح الأهلي في مران الفريق الجماعي يوم الإثنين بسبب شكواه من الإجهاد في العضلة الضامة.

والفحص الطبي سيحدد إمكانية مشاركته في تدريبات الثلاثاء استعدادا للمقاصة من عدمه.

ويسافر سعد سمير مدافع الأهلي إلى ألمانيا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء لإجراء عملية جراحية في وتر أكيليس، مع الطبيب الألماني ماركوس فولتر.

وتعرض سمير للإصابة بقطع في وتر أكيليس أثناء مشاركته ضد بلاتينيوم في دوري الأبطال.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء مساء في السابعة والنصف على استاد السلام.

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