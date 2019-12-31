الأهلي: أجايي لا يعاني من تمزق عضلي

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 12:05

كتب : FilGoal

جونيور أجايي - الأهلي - بلاتينيوم

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الأشعة التي خضع لها جونيور أجايي مهاجم الفريق أثبتت عدم وجود أي تمزق في العضلة الخلفية للاعب، وأشار إلى أنه سيخضع لاختبار طبي جديد عصر الثلاثاء لتحديد موقفه من مواجهة المقاصة.

وصرح عبد الحفيظ للصحفيين قائلا: "الأشعة التي خضع لها جونيور أجايي مهاجم الفريق أكدت عدم وجود أي تمزق في العضلة الخلفية".

وأضاف "يوجد فقط إجهاد قوي في العضلة وهو ما تسبب في استبداله ضد بلاتينيوم".

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وواصل "أجايي سيخضع لاختبار طبي عصر الثلاثاء لتحديد موقفه من اللحاق بمواجهة المقاصة من عدمه".

وتعرض أجايي لإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بلاتينوم مساء السبت الماضي، ورفض الجهاز الفني المجازفة به، وتم استبداله على الفور بمجرد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز في تمام السابعة والنصف مساء على استاد السلام.

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