الزناتي: تأجيل القمة ضرب الدوري في مقتل.. والسوبر في النصف الثاني من فبراير

كشف حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم تفكيره في الاستقالة حين تأجلت قمة الأهلي والزمالك في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

وقال الزناتي عبر أون سبورت:"تأجيل القمة كان قرارا أمنيا، لم يكن بيدي شيء لأفعله. القرار الأمني لا يمكن تجاوزه أو حتى مناقشته. بمجرد علمي بوجود نية للتأجيل، كان رد فعلي أني غير قادر على الاستمرار، شعرت أن القرار ضرب المسابقة في مقتل".

وأضاف "ما صفق لنا الناس له في البداية لم يتحقق، لقد أجرينا القرعة بشكل غير موجه، وإذا كانت لدي نية في إراحة نفسي لأجرينا قرعة موجهة، ليتقابل الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة من كل دور".

وأوضح الزناتي أن لقاء السوبر المصري المرتقب بين الأهلي والزمالك للموسم الحالي سيجري بعد شهر ونصف تقريبا.

video:1

وقال حسام:"الخيارات ليست عديدة بشأن تحديد موعد مباراة السوبر، ومبدئيا ستقام في النصف الثاني من فبراير. النصف الأول من الشهر، هناك ارتباطات للفريقين، فالأهلي سيلعب مباراته المؤجلة ضد المصري، والزمالك سيواجه الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي".

وبسؤاله عن موعد مباراة القمة المؤجلة من الدور الأول للدوري، رد الزناتي "المباراة الأولى ستقام يوم 19 فبراير، أما لقاء الدور الثاني في موعده بالجولة 21، المباراة ستلعب لا محالة".

وتابع "أخطط لأن تحصل الأندية على فترات راحة مناسبة عقب نهاية الموسم الجاري بحيث يبدأ الموسم المقبل في منتصف أغسطس".

واستدرك "أما انتهاء الموسم الجاري يتحدد موعده وفقا لمسيرة الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، وفي الأغلب سينتهي منتصف يونيو".

وكشف حسام الزناتي في ختام تصريحاته "أخطط لإقامة آخر جولتين ببطولة الدوري في نفس التوقيت، لكن إذا تأهل الأهلي أو الزمالك لنهائي إفريقيا سأضطر لتأجيل الجولتين".

وعلى الأرجح سيجري السوبر خارج أرض الكنانة، في وقت سابق قال تقرير إماراتي إن أبو ظبي ستستضيف المواجهة الكلاسيكية بين القلعتين الحمراء والبيضاء.

وتحدد يوم 19 فبراير لمباراة الدور الأول من الدوري بين القطبين مما يعني إمكانية تواجههما أكثر من مرة خلال مدة زمنية قصيرة.

طالع أيضا

مرتضى: أتمنى السعيد في الزمالك

إلغاء عقوبة فرج عامر رئيس سموحة

تغريم باهر المحمدي 200 ألف جنيه

الأهلي يحدد موعدا مبدئيا لمباراة اعتزال التائب

عقد الكرة المصرية في 30 صورة

توجيهات بتحسين استخدام الفيديو في إنجلترا