خبر في الجول – اختبار طبي لـ شيكابالا وعبد الله جمعة لتحديد موقفهما من لقاء أسوان

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 00:25

كتب : FilGoal

شيكابالا مع الزمالك أمام بريميرو دي أوجوستو

يخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك لاختبار طبي في مران اليوم الثلاثاء لتحديد موقفهما من لقاء أسوان.

عبدالله جمعة

النادي : الزمالك

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الطبي للزمالك سيخضع ثنائي الفريق لاختبار في مران اليوم لمعرفة قدرته من المشاركة في التدريبات الجماعية واللحاق بلقاء أسوان.

ويعاني شيكابالا من حصوات على الكلي تسببت في ارتفاع درجة حرارته.

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أما عبد الله جمعة فيعاني من كدمة في القدم.

ويلتقي الزمالك مع أسوان يوم الخميس المقبل في الجولة 11 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز السابع في الدوري برصيد 15 نقطة بعدما خاض تسع مباريات.

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