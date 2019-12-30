سلة – الاتحاد لا يخسر في الدوري.. الزمالك يفوز والأهلي يُهزم

واصل الاتحاد السكندري نتائجه الجيدة في الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري وحقق الفوز على سموحة بنتيجة 96-75.

وأصبح الاتحاد هو الفريق الوحيد الذي لم ُهزم حتى الآن في أربع جولات وجمع ثماني نقاط.

وفي لقاء آخر خسر الأهلي من سبورتنج بنتيجة 66-75، وأصبحت هذه هي أول هزيمة للفريق الأحمر.

أما الزمالك ففاز على طلائع الجيش بنتيجة 74-63.

وفاز الجزيرة على مصر للتأمين بنتيجة 82-43.

وبذلك جمع الأهلي والزمالك والجزيرة سبع نقاط خلال أول أربع جولات من الدوري.

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