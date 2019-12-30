تقرير إيطالي: إنتر يتراجع عن ضم جيرو.. وينتظر عودة سانشيز

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 21:07

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - منتخب فرنسا

تراجع إنتر ميلان الإيطالي عن فكرة ضم أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي ومنتخب فرنسا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن إنتر قرر عدم التعاقد مع المهاجم الفرنسي على أن ينتظر تعافي أليكسيس سانشيز من إصابته والعودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات.

تراجع إنتر ميلان عن ضم جيرو يأتي بعد تمسك أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق بضم لاعب وسط مخضرم يساعده في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

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وتنصب جميع اهتمامات إنتر على أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة الإسباني الذي سيسعى بكل قوة لضمه في الانتقالات الشتوية.

أما جيرو سيكون عليه البحث عن عروض أخرى للرحيل من تشيلسي بعدما أكد في وقت سابق أنه سيرحل عن النادي الإنجليزي.

جيرو (33 عاما) لم يشارك سوى في 7 مباريات هذا الموسم مع تشيلسي بواقع 282 دقيقة فقط، ولم يبدأ أساسيا سوى في 3 مباريات.

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