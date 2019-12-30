تعرف على المساعد الغامض لـ زيدان.. يمارسان اليوجا سويا

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 20:17

كتب : FilGoal

حميدو مسعيدي - زيدان

لا يضم الطاقم المقاعد لـ زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أسماء عملاقة على شاكلته، لكن هذا لا ينتقص من أدوارهم المؤثرة مع الفريق.

صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت تقريرا عن "مساعد زيدان الغامض": حميدو مسعيدي.

وذكرت الصحيفة أن حميدو يُلقب بـ "مصمم المدينة الرياضية" على سبيل المزاح بسبب اختياره لصور اللاعبين التي توضع في ممر فالديبيباس.

أخبار متعلقة

زيدان: لن أطلب المزيد من اللاعبين في 2020 مؤتمر زيدان: قطعا لا أحتاج إلى مهاجم زيدان: جوارديولا الأفضل في العالم ملامح الكلاسيكو.. تفوق زيدان ولماذا لم يظهر ميسي

وليس هناك الكثير من المعلومات المعروفة عن حميدو الذي يتوارى دائما ويتجنب الصحافة.

قبل المباريات يشرف حميدو على جزء من الإحماء ويحرص على وضع الكرات بشكل محاذٍ ودقيق لمساعدة اللاعبين.

كما اعتاد حميدو إسقاط حبتي رمل في الملعب قبل كل مباراة، لكنه توقف عن تلك العادة منذ أن التقطته إحدى الكاميرات وهو يفعل ذلك.

حميدو وُلد في جزر القُمر، وترعرع في فرنسا، ولعب في نادي سوسي إن بري أحد فرق ضواحي باريس.

العلاقة بين زيدان وحميدو تمت عن طريق دافيد بيتوني المساعد الأول للمدرب الفرنسي وذراعه الأيمن في فترتيه كمدرب داخل ريال مدريد.

حميدو درس التأهيل الرياضي، وهو متخصص في علاج الصدمات والعلاج النفسي.

زيدان يضع ثقة هائلة في حميدو، فهو يلجأ إليه لاستشارته في الأمور البدنية والذهنية والتعافي، كما أنهما يمارسان اليوجا سويا.

طالع أيضا

في 30 صورة - الكرة المصرية في عقد

تطور جديد في أزمة الزمالك والنقاز

كيف يفكر الأهلي في مستقبل فايلر

جديد أزمة باهر المحمدي والإسماعيلي

أمران يعطلان انتقال إليكي للأهلي

زيدان ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

انتقالات يناير – ماذا يحتاج إنتر.. ما يناسب أفكار كونتي 17 دقيقة | تقرير في الجول
انتقالات يناير – ماذا يحتاج برشلونة.. تجنُب أزمة منتظرة 20 دقيقة | أوروبا
انتقالات يناير - ماذا يحتاج أرسنال.. أسماء كثيرة على طاولة أرتيتا لإعادة تشغيل المدفعية 37 دقيقة | تقرير في الجول
انتقالات يناير - ماذا يحتاج مانشستر يونايتد.. مفاجأة قد تحدث والأقرب للرحيل 57 دقيقة | تقرير في الجول
مواعيد مباريات الأربعاء 1-1-2020.. الأهلي ومانشستر يونايتد وأرسنال ساعة | الدوري المصري
انتقالات يناير – ماذا يحتاج ريال مدريد في سوقه غير المفضل ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 3 حكم نهائي مونديال الأندية يكشف ما قاله لـ صلاح عند إنذاره 4 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن

قد ينال إعجابك