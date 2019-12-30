تعرف على المساعد الغامض لـ زيدان.. يمارسان اليوجا سويا

لا يضم الطاقم المقاعد لـ زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أسماء عملاقة على شاكلته، لكن هذا لا ينتقص من أدوارهم المؤثرة مع الفريق.

صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت تقريرا عن "مساعد زيدان الغامض": حميدو مسعيدي.

وذكرت الصحيفة أن حميدو يُلقب بـ "مصمم المدينة الرياضية" على سبيل المزاح بسبب اختياره لصور اللاعبين التي توضع في ممر فالديبيباس.

وليس هناك الكثير من المعلومات المعروفة عن حميدو الذي يتوارى دائما ويتجنب الصحافة.

قبل المباريات يشرف حميدو على جزء من الإحماء ويحرص على وضع الكرات بشكل محاذٍ ودقيق لمساعدة اللاعبين.

كما اعتاد حميدو إسقاط حبتي رمل في الملعب قبل كل مباراة، لكنه توقف عن تلك العادة منذ أن التقطته إحدى الكاميرات وهو يفعل ذلك.

حميدو وُلد في جزر القُمر، وترعرع في فرنسا، ولعب في نادي سوسي إن بري أحد فرق ضواحي باريس.

العلاقة بين زيدان وحميدو تمت عن طريق دافيد بيتوني المساعد الأول للمدرب الفرنسي وذراعه الأيمن في فترتيه كمدرب داخل ريال مدريد.

حميدو درس التأهيل الرياضي، وهو متخصص في علاج الصدمات والعلاج النفسي.

زيدان يضع ثقة هائلة في حميدو، فهو يلجأ إليه لاستشارته في الأمور البدنية والذهنية والتعافي، كما أنهما يمارسان اليوجا سويا.

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