إسبانيول يعلق على تقارير التعاقد مع هالك

رد نادي إسبانيول الإسباني على التقارير التي ربطته بالتعاقد مع البرازيلي هالك لاعب شانغهاي الصيني.

هالك النادي : شنغهاي إسبانيول

فرانسيسكو روفيتي مدير قسم كرة القدم في إسبانيول، نفى أي تواصل مع اللاعب الدولي البرازيلي السابق.

وصرّح روفيتي خلال مؤتمر صحفي: "هالك لاعب يستحيل على إسبانيول الوصول إليه".

ويلعب هالك (33 عاما) في صفوف شانغهاي منذ يوليو 2016.

وسبق لـ هالك صاحب الـ 47 مباراة دولية مع البرازيل، قضاء فترتين ناجحتين في الملاعب الأوروبية رفقة بورتو البرتغالي، وزينيت سان بطرسبرج الروسي.

بطل الدوري الأوروبي 2011 يشتهر بقوته البدنية الهائلة، وتسديداته الصاروخية بالقدم اليسرى.

إسبانيول من جانبه يعيش وضعا معقدا، إذ يحتل المركز 20 –الأخير- في الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط من انتصارين فقط.

ولم يسجل إسبانيول سوى 12 هدفا في 18 مباراة في الدوري الإسباني، مما دفعه إلى إقالة مدربين حتى اللحظة، هما دافيد جاييجو أولا، ثم بابلو ماتشين وتعويضه بـ أبيلاردو قبل أيام.

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